Жители Сургута жалуются на «Яндекс» в прокуратуру из-за самокатов

12 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Вместо двух часов Яндекс снял деньги за шесть часов аренды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургуте местные жители жалуются в прокуратуру на Yandex.Go из-за того, что компания сняла большую сумму денег с карты за прокат самокатов. Информацию об этом опубликовал Виталий Новиков в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черный список Сургут|Отзывы». «Мама взяла покататься внукам самокаты [Яндекс]. Скачали приложение и привязали банковскую карту, на которую она получает пенсию. Оплатила аренду и после двух часов проката поставили самокаты. Завершили аренду. Но каким-то образом эта чудо компания сняла еще за четыре часа деньги с карты, пока на карте не осталось денег. Звонили разобраться. Сотрудники себя не называют, должность не озвучивают, отвечают как по шаблону. Разговаривать не хотят, скидывают звонок. Подаем заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор на эту компанию», — сообщает автор поста. Кроме этого, мужчина предложил пользователям, кто также пострадал от компании Яндекс Go, объединиться и написать коллективный иск. «Чистой воды мошенники. Кто попал в такую же ситуацию и хочет попытаться вернуть свои финансы — пишите мне», — добавляет Новиков. Пользователи поддержали автора поста и предложили вообще не привязывать банковские карты к приложениям компании. «Яндекс постоянно что-то пытается снять, как будто по подписке, а доказать крайне сложно. Корпорация зла», — высказался подписчик Руслан Соломон. Но нашлись и те, кто встал на защиту компании. Некоторые пользователи сообщили, что попадали в подобные ситуации и успешно их решали. «Они [Яндекс] мигом и возвращают[деньги], нужно в службу поддержки писать. У меня 1500 рублей снялись, кто-то фильмов насмотрелся за мой счет. Они отследили электронный адрес и мигом вернули деньги, и извинились», — делится опытом Галина Снежкова. За разъяснением журналист URA.RU обратился в компанию «Яндекс». В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации ответа от «Яндекс» не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила депздрав ХМАО выдать инвалиду лекарства. В Когалыме (ХМАО) ребенок-инвалид не мог получить необходимые ему лекарства. Прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала обязать департамент здравоохранения округа организовать обеспечение ребенка-инвалида лекарственным препаратом в полном объеме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте местные жители жалуются в прокуратуру на Yandex.Go из-за того, что компания сняла большую сумму денег с карты за прокат самокатов. Информацию об этом опубликовал Виталий Новиков в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черный список Сургут|Отзывы». «Мама взяла покататься внукам самокаты [Яндекс]. Скачали приложение и привязали банковскую карту, на которую она получает пенсию. Оплатила аренду и после двух часов проката поставили самокаты. Завершили аренду. Но каким-то образом эта чудо компания сняла еще за четыре часа деньги с карты, пока на карте не осталось денег. Звонили разобраться. Сотрудники себя не называют, должность не озвучивают, отвечают как по шаблону. Разговаривать не хотят, скидывают звонок. Подаем заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор на эту компанию», — сообщает автор поста. Кроме этого, мужчина предложил пользователям, кто также пострадал от компании Яндекс Go, объединиться и написать коллективный иск. «Чистой воды мошенники. Кто попал в такую же ситуацию и хочет попытаться вернуть свои финансы — пишите мне», — добавляет Новиков. Пользователи поддержали автора поста и предложили вообще не привязывать банковские карты к приложениям компании. «Яндекс постоянно что-то пытается снять, как будто по подписке, а доказать крайне сложно. Корпорация зла», — высказался подписчик Руслан Соломон. Но нашлись и те, кто встал на защиту компании. Некоторые пользователи сообщили, что попадали в подобные ситуации и успешно их решали. «Они [Яндекс] мигом и возвращают[деньги], нужно в службу поддержки писать. У меня 1500 рублей снялись, кто-то фильмов насмотрелся за мой счет. Они отследили электронный адрес и мигом вернули деньги, и извинились», — делится опытом Галина Снежкова. За разъяснением журналист URA.RU обратился в компанию «Яндекс». В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации ответа от «Яндекс» не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила депздрав ХМАО выдать инвалиду лекарства. В Когалыме (ХМАО) ребенок-инвалид не мог получить необходимые ему лекарства. Прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала обязать департамент здравоохранения округа организовать обеспечение ребенка-инвалида лекарственным препаратом в полном объеме.