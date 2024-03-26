Автор постов, глумившийся над трагедией в «Крокусе», извинился

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Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок извинился за свои неоднозначные посты в соцсетях Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок извинился за посты экстремистского характера, посвященные теракту в «Крокус Сити Холле». Ранее он был задержан полицией. Петербуржец заявил, что не поддерживает терроризм. Об этом сообщает МВД РФ.

«Я разместил в социальной сети два поста. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм — совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения», — пояснил Николай Конашенок на видео, которое разместили РИА Новости.

Конашенок после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?». Также он заявил, что, по его мнению, проводить теракт на концерте группы «Пикник» — слишком мелко. Позже он удалил посты. Далее он был задержан в тот момент, когда пытался уехать из России.

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Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок извинился за посты экстремистского характера, посвященные теракту в «Крокус Сити Холле». Ранее он был задержан полицией. Петербуржец заявил, что не поддерживает терроризм. Об этом сообщает МВД РФ. «Я разместил в социальной сети два поста. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм — совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения», — пояснил Николай Конашенок на видео, которое разместили РИА Новости. Конашенок после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?». Также он заявил, что, по его мнению, проводить теракт на концерте группы «Пикник» — слишком мелко. Позже он удалил посты. Далее он был задержан в тот момент, когда пытался уехать из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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