Автор постов, глумившийся над трагедией в «Крокусе», извинился

26 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок извинился за свои неоднозначные посты в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок извинился за посты экстремистского характера, посвященные теракту в «Крокус Сити Холле». Ранее он был задержан полицией. Петербуржец заявил, что не поддерживает терроризм. Об этом сообщает МВД РФ. «Я разместил в социальной сети два поста. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм — совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения», — пояснил Николай Конашенок на видео, которое разместили РИА Новости. Конашенок после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?». Также он заявил, что, по его мнению, проводить теракт на концерте группы «Пикник» — слишком мелко. Позже он удалил посты. Далее он был задержан в тот момент, когда пытался уехать из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок извинился за посты экстремистского характера, посвященные теракту в «Крокус Сити Холле». Ранее он был задержан полицией. Петербуржец заявил, что не поддерживает терроризм. Об этом сообщает МВД РФ. «Я разместил в социальной сети два поста. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм — совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения», — пояснил Николай Конашенок на видео, которое разместили РИА Новости. Конашенок после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?». Также он заявил, что, по его мнению, проводить теракт на концерте группы «Пикник» — слишком мелко. Позже он удалил посты. Далее он был задержан в тот момент, когда пытался уехать из России.