В Перми назвали район с самыми покупаемыми новостройками

В Перми чаще всего новостройки покупают в Мотовилихинском районе

26 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Мотовилиха лидирует по количеству новых ЖК Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми больше всего квартир на первичном рынке покупают в Мотовилихинском районе. Об этом URA.RU рассказал аналитик и директор ООО «АЦ КД-консалтинг» Алексей Скоробогач. «В Перми по продажам квартир в новостройках лидирует Мотовилихинский район. Причина очень проста. В этом районе строят больше домов и жилых комплексов, поэтому покупают здесь чаще», — рассказал Алексей Скоробогач корреспонденту агентства. Он добавил, что в Мотовилихинском районе в марте 2024 года на разных стадиях строительства находятся 19 жилых домов и комплексов. В среднем стоимость квадратного метра в новостройках составляет 125 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми больше всего квартир на первичном рынке покупают в Мотовилихинском районе. Об этом URA.RU рассказал аналитик и директор ООО «АЦ КД-консалтинг» Алексей Скоробогач. «В Перми по продажам квартир в новостройках лидирует Мотовилихинский район. Причина очень проста. В этом районе строят больше домов и жилых комплексов, поэтому покупают здесь чаще», — рассказал Алексей Скоробогач корреспонденту агентства. Он добавил, что в Мотовилихинском районе в марте 2024 года на разных стадиях строительства находятся 19 жилых домов и комплексов. В среднем стоимость квадратного метра в новостройках составляет 125 тысяч рублей.