25 марта 2024

В Перми назвали район с самыми покупаемыми новостройками

В Перми чаще всего новостройки покупают в Мотовилихинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новостройки, кран башенный
Мотовилиха лидирует по количеству новых ЖК Фото:

В Перми больше всего квартир на первичном рынке покупают в Мотовилихинском районе. Об этом URA.RU рассказал аналитик и директор ООО «АЦ КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.

«В Перми по продажам квартир в новостройках лидирует Мотовилихинский район. Причина очень проста. В этом районе строят больше домов и жилых комплексов, поэтому покупают здесь чаще», — рассказал Алексей Скоробогач корреспонденту агентства.

Он добавил, что в Мотовилихинском районе в марте 2024 года на разных стадиях строительства находятся 19 жилых домов и комплексов. В среднем стоимость квадратного метра в новостройках составляет 125 тысяч рублей.

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В Перми больше всего квартир на первичном рынке покупают в Мотовилихинском районе. Об этом URA.RU рассказал аналитик и директор ООО «АЦ КД-консалтинг» Алексей Скоробогач. «В Перми по продажам квартир в новостройках лидирует Мотовилихинский район. Причина очень проста. В этом районе строят больше домов и жилых комплексов, поэтому покупают здесь чаще», — рассказал Алексей Скоробогач корреспонденту агентства. Он добавил, что в Мотовилихинском районе в марте 2024 года на разных стадиях строительства находятся 19 жилых домов и комплексов. В среднем стоимость квадратного метра в новостройках составляет 125 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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