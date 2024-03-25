В Перми назвали район с самыми покупаемыми новостройками

В Перми больше всего квартир на первичном рынке покупают в Мотовилихинском районе. Об этом URA.RU рассказал аналитик и директор ООО «АЦ КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.
«В Перми по продажам квартир в новостройках лидирует Мотовилихинский район. Причина очень проста. В этом районе строят больше домов и жилых комплексов, поэтому покупают здесь чаще», — рассказал Алексей Скоробогач корреспонденту агентства.
Он добавил, что в Мотовилихинском районе в марте 2024 года на разных стадиях строительства находятся 19 жилых домов и комплексов. В среднем стоимость квадратного метра в новостройках составляет 125 тысяч рублей.
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