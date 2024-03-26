Огромный мост обрушился в США после того, как в него врезалось судно. Видео

Fox Baltimore: в США рухнул мост Фрэнсиса Скотта Ки
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Мост. Stock
В США рухнул мост после столкновения с грузовым кораблем, передает Fox News Фото:

В американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом. Об этом сообщает Fox Baltimore.

«Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город», — передает телеканал Fox Baltimore. Отмечается, что несколько автомобилей упали в реку после крушения моста. На место выехали экстренные службы.

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В американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом. Об этом сообщает Fox Baltimore. «Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город», — передает телеканал Fox Baltimore. Отмечается, что несколько автомобилей упали в реку после крушения моста. На место выехали экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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