Огромный мост обрушился в США после того, как в него врезалось судно. Видео

Fox Baltimore: в США рухнул мост Фрэнсиса Скотта Ки

26 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В США рухнул мост после столкновения с грузовым кораблем, передает Fox News Фото: Flickr/Andy Arthur/CC BY 2.0 В американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом. Об этом сообщает Fox Baltimore. «Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город», — передает телеканал Fox Baltimore. Отмечается, что несколько автомобилей упали в реку после крушения моста. На место выехали экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом. Об этом сообщает Fox Baltimore. «Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город», — передает телеканал Fox Baltimore. Отмечается, что несколько автомобилей упали в реку после крушения моста. На место выехали экстренные службы.