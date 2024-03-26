В США рухнул мост после столкновения с грузовым кораблем, передает Fox News
В американском городе Балтиморе, штат Мэриленд обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки. Это произошло после столкновения грузового корабля с мостом. Об этом сообщает Fox Baltimore.
«Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город», — передает телеканал Fox Baltimore. Отмечается, что несколько автомобилей упали в реку после крушения моста. На место выехали экстренные службы.
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