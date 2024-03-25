В Перми подскочили цены на квартиры в новостройках

В Перми квартиры в новостройках подорожали почти на 5%

26 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В среднем квартиру в пермской новостройке можно купить за 6,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми с января по март 2024 года выросли цены на квартиры в строящихся жилых комплексах. Прирост составил 4,8%. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Строящееся жилье в России продолжает дорожать. За первый квартал текущего года средняя цена квартиры на первичном рынке Перми выросла на 4,8%. Средняя стоимость объектов достигла 6,5 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что также в Перми выросли цены за квадратный метр. Этот показатель за три месяца увеличился на 4,9%. «Квадрат» в новостройках стал стоить 129,9 тысяч рублей. Аналитики добавили, что больше всего стоимость квартир выросла в Магнитогорске (+12,6%), Череповце (+11,9%) и Новокузнецке (+10,3%). Одной из причин удорожания эксперты считают действие льготной ипотечной программы. Также на цены повлияло повышение стоимости перевозок, стройматериалов и инфляция. Ранее URA.RU рассказало, в чаще всего в Перми покупают квартиры в новостройках Мотовилихинского района. Там возводят 19 жилых комлпексов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с января по март 2024 года выросли цены на квартиры в строящихся жилых комплексах. Прирост составил 4,8%. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Строящееся жилье в России продолжает дорожать. За первый квартал текущего года средняя цена квартиры на первичном рынке Перми выросла на 4,8%. Средняя стоимость объектов достигла 6,5 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что также в Перми выросли цены за квадратный метр. Этот показатель за три месяца увеличился на 4,9%. «Квадрат» в новостройках стал стоить 129,9 тысяч рублей. Аналитики добавили, что больше всего стоимость квартир выросла в Магнитогорске (+12,6%), Череповце (+11,9%) и Новокузнецке (+10,3%). Одной из причин удорожания эксперты считают действие льготной ипотечной программы. Также на цены повлияло повышение стоимости перевозок, стройматериалов и инфляция. Ранее URA.RU рассказало, в чаще всего в Перми покупают квартиры в новостройках Мотовилихинского района. Там возводят 19 жилых комлпексов.