25 марта 2024

В Перми подскочили цены на квартиры в новостройках

В Перми квартиры в новостройках подорожали почти на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство. Тюмень, кран, строительный кран, новострой, строительство, ипотека, новостройки, стройка, кран строительный, кран башенный, многоэтажное строительство
В среднем квартиру в пермской новостройке можно купить за 6,5 млн рублей Фото:

В Перми с января по март 2024 года выросли цены на квартиры в строящихся жилых комплексах. Прирост составил 4,8%. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

«Строящееся жилье в России продолжает дорожать. За первый квартал текущего года средняя цена квартиры на первичном рынке Перми выросла на 4,8%. Средняя стоимость объектов достигла 6,5 млн рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что также в Перми выросли цены за квадратный метр. Этот показатель за три месяца увеличился на 4,9%. «Квадрат» в новостройках стал стоить 129,9 тысяч рублей. Аналитики добавили, что больше всего стоимость квартир выросла в Магнитогорске (+12,6%), Череповце (+11,9%) и Новокузнецке (+10,3%). Одной из причин удорожания эксперты считают действие льготной ипотечной программы. Также на цены повлияло повышение стоимости перевозок, стройматериалов и инфляция.

Ранее URA.RU рассказало, в чаще всего в Перми покупают квартиры в новостройках Мотовилихинского района. Там возводят 19 жилых комлпексов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми с января по март 2024 года выросли цены на квартиры в строящихся жилых комплексах. Прирост составил 4,8%. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Строящееся жилье в России продолжает дорожать. За первый квартал текущего года средняя цена квартиры на первичном рынке Перми выросла на 4,8%. Средняя стоимость объектов достигла 6,5 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что также в Перми выросли цены за квадратный метр. Этот показатель за три месяца увеличился на 4,9%. «Квадрат» в новостройках стал стоить 129,9 тысяч рублей. Аналитики добавили, что больше всего стоимость квартир выросла в Магнитогорске (+12,6%), Череповце (+11,9%) и Новокузнецке (+10,3%). Одной из причин удорожания эксперты считают действие льготной ипотечной программы. Также на цены повлияло повышение стоимости перевозок, стройматериалов и инфляция. Ранее URA.RU рассказало, в чаще всего в Перми покупают квартиры в новостройках Мотовилихинского района. Там возводят 19 жилых комлпексов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...