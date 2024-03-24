В отдаленные села ЯНАО прибыли врачи по федеральной программе

В поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
«К своим обязанностям в Новопортовской амбулатории приступил новый стоматолог Виктор Дудинов. В Мыскаменской амбулатории на должность педиатра принята Зубайдат Магомедова. В Панаевске появился новый фельдшер — Алексей Анфилатов», — сообщает пресс-служба мэрии района в официальном telegram-канале.
У Дудинова стаж работы составляет более трех лет. Зубайдат Магомедова работает по специальности четыре года. Оба врача закончили Ставропольский государственный медицинский университет. Фельдшер Алексей Анфилатов — выпускник Шадринского медколледжа.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале нет острой нехватки медицинских кадров. Ежегодно в регион приезжают сотни новых врачей.
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