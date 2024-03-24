24 марта 2024
23 марта 2024
22 марта 2024

В отдаленные села ЯНАО прибыли врачи по федеральной программе

© Служба новостей «URA.RU»
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В отдаленных селах ЯНАО приступили к работе новые медработники Фото:

В поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

«К своим обязанностям в Новопортовской амбулатории приступил новый стоматолог Виктор Дудинов. В Мыскаменской амбулатории на должность педиатра принята Зубайдат Магомедова. В Панаевске появился новый фельдшер — Алексей Анфилатов», — сообщает пресс-служба мэрии района в официальном telegram-канале.

У Дудинова стаж работы составляет более трех лет. Зубайдат Магомедова работает по специальности четыре года. Оба врача закончили Ставропольский государственный медицинский университет. Фельдшер Алексей Анфилатов — выпускник Шадринского медколледжа.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале нет острой нехватки медицинских кадров. Ежегодно в регион приезжают сотни новых врачей.

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В поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. «К своим обязанностям в Новопортовской амбулатории приступил новый стоматолог Виктор Дудинов. В Мыскаменской амбулатории на должность педиатра принята Зубайдат Магомедова. В Панаевске появился новый фельдшер — Алексей Анфилатов», — сообщает пресс-служба мэрии района в официальном telegram-канале. У Дудинова стаж работы составляет более трех лет. Зубайдат Магомедова работает по специальности четыре года. Оба врача закончили Ставропольский государственный медицинский университет. Фельдшер Алексей Анфилатов — выпускник Шадринского медколледжа. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале нет острой нехватки медицинских кадров. Ежегодно в регион приезжают сотни новых врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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