Москалькова заявила о неприемлемости пыток задержанных

26 марта 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова заявила, что к задержанным преступникам недопустимо применять пытки Фото: Роман Наумов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. Она отметила, что это совершенно недопустимо. «Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами. Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что задержание преступников должно проходить в соответствии с законом. Москалькова отвечала на вопрос журналистов, связанный с терактом в «Крокус Сити Холле» Он был организован 22 марта группой вооруженных террористов, сообщает «Национальная служба новостей». В результате их действий погибло не менее 139 человек, по официальным данным СК РФ, передает телеканал 360. Также сообщается о 182 раненых. В настоящий момент все предполагаемые организаторы терроризма задержаны. Им грозит пожизненное заключение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. Она отметила, что это совершенно недопустимо. «Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами. Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что задержание преступников должно проходить в соответствии с законом. Москалькова отвечала на вопрос журналистов, связанный с терактом в «Крокус Сити Холле» Он был организован 22 марта группой вооруженных террористов, сообщает «Национальная служба новостей». В результате их действий погибло не менее 139 человек, по официальным данным СК РФ, передает телеканал 360. Также сообщается о 182 раненых. В настоящий момент все предполагаемые организаторы терроризма задержаны. Им грозит пожизненное заключение.