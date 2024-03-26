Москалькова заявила о неприемлемости пыток задержанных

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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова заявила, что к задержанным преступникам недопустимо применять пытки Фото:

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. Она отметила, что это совершенно недопустимо.

«Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами. Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что задержание преступников должно проходить в соответствии с законом.

Москалькова отвечала на вопрос журналистов, связанный с терактом в «Крокус Сити Холле» Он был организован 22 марта группой вооруженных террористов, сообщает «Национальная служба новостей». В результате их действий погибло не менее 139 человек, по официальным данным СК РФ, передает телеканал 360. Также сообщается о 182 раненых. В настоящий момент все предполагаемые организаторы терроризма задержаны. Им грозит пожизненное заключение.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. Она отметила, что это совершенно недопустимо. «Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами. Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что задержание преступников должно проходить в соответствии с законом. Москалькова отвечала на вопрос журналистов, связанный с терактом в «Крокус Сити Холле» Он был организован 22 марта группой вооруженных террористов, сообщает «Национальная служба новостей». В результате их действий погибло не менее 139 человек, по официальным данным СК РФ, передает телеканал 360. Также сообщается о 182 раненых. В настоящий момент все предполагаемые организаторы терроризма задержаны. Им грозит пожизненное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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