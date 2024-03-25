Мэр Екатеринбурга вышел с просьбой к уральским космонавтам

26 марта 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов вручил награды космонавтам Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 26 марта встретился с уральским экипажем Международной космической станции и представителями АНО НПЦ «Планетарий». Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, — продвижение голосования в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии через свой неофициальный telegram-канал. Голосование проходит с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Для власти принципиально важно вовлечь в него максимальное количество горожан — иначе город останется без федеральных денег на благоустройство, как в прошлом году. При этом в официальном релизе администрации про голосование ни слова. На встрече Орлов поблагодарил экипаж, в состав которого вошли командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, за совместную работу в рамках подготовки и проведения 300-летия Екатеринбурга. «Для сегодняшнего Екатеринбурга с космосом связана фамилия Прокопьевых, это легендарная семья», — сказал мэр. В свою очередь, Прокопьев рассказал Орлову о космической экспедиции, отмечая, что российские космонавты заинтересованы в технологическом суверенитете страны. В завершение встречи командир МКС получил юбилейную медаль, изготовленную к 300-летию Екатеринбурга, а всем участникам мероприятия выдали памятные сувениры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 26 марта встретился с уральским экипажем Международной космической станции и представителями АНО НПЦ «Планетарий». Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, — продвижение голосования в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии через свой неофициальный telegram-канал. Голосование проходит с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Для власти принципиально важно вовлечь в него максимальное количество горожан — иначе город останется без федеральных денег на благоустройство, как в прошлом году. При этом в официальном релизе администрации про голосование ни слова. На встрече Орлов поблагодарил экипаж, в состав которого вошли командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, за совместную работу в рамках подготовки и проведения 300-летия Екатеринбурга. «Для сегодняшнего Екатеринбурга с космосом связана фамилия Прокопьевых, это легендарная семья», — сказал мэр. В свою очередь, Прокопьев рассказал Орлову о космической экспедиции, отмечая, что российские космонавты заинтересованы в технологическом суверенитете страны. В завершение встречи командир МКС получил юбилейную медаль, изготовленную к 300-летию Екатеринбурга, а всем участникам мероприятия выдали памятные сувениры.