25 марта 2024

Мэр Екатеринбурга вышел с просьбой к уральским космонавтам

© Служба новостей «URA.RU»
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Подведение итогов президентских выборов в «Синара-Центре». Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов вручил награды космонавтам Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 26 марта встретился с уральским экипажем Международной космической станции и представителями АНО НПЦ «Планетарий». Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, — продвижение голосования в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии через свой неофициальный telegram-канал.

Голосование проходит с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Для власти принципиально важно вовлечь в него максимальное количество горожан — иначе город останется без федеральных денег на благоустройство, как в прошлом году.

При этом в официальном релизе администрации про голосование ни слова. На встрече Орлов поблагодарил экипаж, в состав которого вошли командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, за совместную работу в рамках подготовки и проведения 300-летия Екатеринбурга. «Для сегодняшнего Екатеринбурга с космосом связана фамилия Прокопьевых, это легендарная семья», — сказал мэр.

В свою очередь, Прокопьев рассказал Орлову о космической экспедиции, отмечая, что российские космонавты заинтересованы в технологическом суверенитете страны. В завершение встречи командир МКС получил юбилейную медаль, изготовленную к 300-летию Екатеринбурга, а всем участникам мероприятия выдали памятные сувениры.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 26 марта встретился с уральским экипажем Международной космической станции и представителями АНО НПЦ «Планетарий». Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, — продвижение голосования в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии через свой неофициальный telegram-канал. Голосование проходит с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Для власти принципиально важно вовлечь в него максимальное количество горожан — иначе город останется без федеральных денег на благоустройство, как в прошлом году. При этом в официальном релизе администрации про голосование ни слова. На встрече Орлов поблагодарил экипаж, в состав которого вошли командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, за совместную работу в рамках подготовки и проведения 300-летия Екатеринбурга. «Для сегодняшнего Екатеринбурга с космосом связана фамилия Прокопьевых, это легендарная семья», — сказал мэр. В свою очередь, Прокопьев рассказал Орлову о космической экспедиции, отмечая, что российские космонавты заинтересованы в технологическом суверенитете страны. В завершение встречи командир МКС получил юбилейную медаль, изготовленную к 300-летию Екатеринбурга, а всем участникам мероприятия выдали памятные сувениры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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