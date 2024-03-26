Биоактивная пленка разлагается в почве за две недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали пленку, способную продлить срок годности продуктов. Как сообщили в пресс-службе вуза, пленка также сигнализирует о порче содержимого.

«В состав разработанной биоразлагаемой пленки входит активный компонент — гидролизат белка. Он придает пищевой оболочке антиоксидантные и противомикробные свойства. В результате срок хранения продукта в ней увеличивается на три дня», — рассказали в ЮУрГУ.

Созданные биоактивные пленки разлагаются в почве в течение двух недель. Ученые кафедры пищевых и биотехнологий разработали несколько вариантов пленки. Все они продемонстрировали одинаковые свойства. Возможность выбора позволит правильно подобрать пленку для любого пищевого продукта, учитывая его специфику. Изделие можно применить в зависимости от влажности, текстуры и особенностей порчи содержимого. Разработка создана на средства гранта Российского научного фонда.

Ученые разработали несколько модификаций пленки пресс-служба ЮУрГУ Фото: