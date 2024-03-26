Челябинцы создали упаковку, продляющую срок годности продуктов. Фото

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Комбинат "Ямальские олени" и Центральный рынок Салехарда, овощи, продукты, картофель, картошка, упаковка продуктов
Биоактивная пленка разлагается в почве за две недели Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали пленку, способную продлить срок годности продуктов. Как сообщили в пресс-службе вуза, пленка также сигнализирует о порче содержимого.

«В состав разработанной биоразлагаемой пленки входит активный компонент — гидролизат белка. Он придает пищевой оболочке антиоксидантные и противомикробные свойства. В результате срок хранения продукта в ней увеличивается на три дня», — рассказали в ЮУрГУ.

Созданные биоактивные пленки разлагаются в почве в течение двух недель. Ученые кафедры пищевых и биотехнологий разработали несколько вариантов пленки. Все они продемонстрировали одинаковые свойства. Возможность выбора позволит правильно подобрать пленку для любого пищевого продукта, учитывая его специфику. Изделие можно применить в зависимости от влажности, текстуры и особенностей порчи содержимого. Разработка создана на средства гранта Российского научного фонда.

Ученые разработали несколько модификаций пленки
Ученые разработали несколько модификаций пленки
Фото:

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали пленку, способную продлить срок годности продуктов. Как сообщили в пресс-службе вуза, пленка также сигнализирует о порче содержимого. «В состав разработанной биоразлагаемой пленки входит активный компонент — гидролизат белка. Он придает пищевой оболочке антиоксидантные и противомикробные свойства. В результате срок хранения продукта в ней увеличивается на три дня», — рассказали в ЮУрГУ. Созданные биоактивные пленки разлагаются в почве в течение двух недель. Ученые кафедры пищевых и биотехнологий разработали несколько вариантов пленки. Все они продемонстрировали одинаковые свойства. Возможность выбора позволит правильно подобрать пленку для любого пищевого продукта, учитывая его специфику. Изделие можно применить в зависимости от влажности, текстуры и особенностей порчи содержимого. Разработка создана на средства гранта Российского научного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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