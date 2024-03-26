Член СПЧ выступила против возвращения смертной казни в РФ

Член СПЧ Меркачева: с преступниками должны работать эксперты, их нельзя казнить
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С террористами должны работать ученые и медики для профилактики, преступников нельзя казнить, заявила Ева Меркачева Фото:

В России не следует снимать мораторий на смертную казнь. С преступниками должны работать медики и ученые, чтобы собирать данные по профилактике терроризма. С таким мнением выступила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Нельзя возвращать (смертную казнь в РФ). Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно законченных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук. Эксперты опрашивают преступников, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм», — сказала Ева Меркачева в разговоре с РИА Новости.

В России начали поднимать вопрос о возвращении смертной казни после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле». Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия соответствующего моратория, передает телеканал 360. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что вопрос введения в стране смертной казни будет тщательно обсуждаться. В свою очередь российские адвокаты считают, что смертную казнь в стране вводить не следует, так как она не остановит злоумышленников от совершения преступлений.

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В России не следует снимать мораторий на смертную казнь. С преступниками должны работать медики и ученые, чтобы собирать данные по профилактике терроризма. С таким мнением выступила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. «Нельзя возвращать (смертную казнь в РФ). Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно законченных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук. Эксперты опрашивают преступников, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм», — сказала Ева Меркачева в разговоре с РИА Новости. В России начали поднимать вопрос о возвращении смертной казни после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле». Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия соответствующего моратория, передает телеканал 360. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что вопрос введения в стране смертной казни будет тщательно обсуждаться. В свою очередь российские адвокаты считают, что смертную казнь в стране вводить не следует, так как она не остановит злоумышленников от совершения преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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