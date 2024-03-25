Адвокаты объяснили, почему в России не вернут смертную казнь

«Ведомости»: адвокаты выступают против введения смертной казни

25 марта 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Смертную казнь не стоит вводить в России, считают адвокаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После произошедшего теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в интернете начали рассуждать о снятии в России моратория на смертную казнь. В Госдуме также отмечали, что данный вопрос будет рассмотрен. Однако адвокаты считают, что смертную казнь вводить не будут. Свои предположения они высказали журналистам «Ведомости». По их словам, основная причина против снятия моратория — страх казни не останавливает от совершения преступлений, а также человека могут отправить на казнь по ошибке. «Приговор постановляет судья, то есть, человек, а человеку свойственно ошибаться и он может допустить и допускает порой непоправимую ошибку», — считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и бывший сенатор Константин Добрынин в разговоре с «Ведомостями». Это одна из основных причин против введения смертной казни, которую упоминает адвокат. Именно она и является ключевой, почему в итоге дальше обсуждения инициатива не уйдет, считает Добрынин. Еще один адвокат и экс-следователь Александр Бурчук, рассуждая на тему введения в РФ смертной казни, говорит, что преступников такой вид наказания никогда не останавливал от совершения преступления. По его мнению, пожизненный срок в местах лишения свободы по эффективности схож со смертной казнью. При этом такой вид наказания позволяет работать с заключенными. «Смертная казнь не является эффективным инструментом с точки зрения предотвращения преступлений», — отметил также адвокат, партнер юридической фирмы «Стрим» Михаил Герголенко. Еще один эксперт, адвокат Даниил Берман, как и другие его коллеги акцентирует внимание на том, что смертная казнь не защищает преступников от судебной ошибки. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что вопрос введения в стране смертной казни будет тщательно обсуждаться. Далее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации. Вопрос о введении смертной казни начали обсуждать после совершения теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в помещение и начали массово расстреливать людей. Помимо этого они также подожгли здание, передает телеканал 360. Все подозреваемые по итогу были задержаны по горячим следам. Те пытались скрыться в Брянской области. Следователи и криминалисты СК РФ работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле», передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После произошедшего теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в интернете начали рассуждать о снятии в России моратория на смертную казнь. В Госдуме также отмечали, что данный вопрос будет рассмотрен. Однако адвокаты считают, что смертную казнь вводить не будут. Свои предположения они высказали журналистам «Ведомости». По их словам, основная причина против снятия моратория — страх казни не останавливает от совершения преступлений, а также человека могут отправить на казнь по ошибке. «Приговор постановляет судья, то есть, человек, а человеку свойственно ошибаться и он может допустить и допускает порой непоправимую ошибку», — считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и бывший сенатор Константин Добрынин в разговоре с «Ведомостями». Это одна из основных причин против введения смертной казни, которую упоминает адвокат. Именно она и является ключевой, почему в итоге дальше обсуждения инициатива не уйдет, считает Добрынин. Еще один адвокат и экс-следователь Александр Бурчук, рассуждая на тему введения в РФ смертной казни, говорит, что преступников такой вид наказания никогда не останавливал от совершения преступления. По его мнению, пожизненный срок в местах лишения свободы по эффективности схож со смертной казнью. При этом такой вид наказания позволяет работать с заключенными. «Смертная казнь не является эффективным инструментом с точки зрения предотвращения преступлений», — отметил также адвокат, партнер юридической фирмы «Стрим» Михаил Герголенко. Еще один эксперт, адвокат Даниил Берман, как и другие его коллеги акцентирует внимание на том, что смертная казнь не защищает преступников от судебной ошибки. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что вопрос введения в стране смертной казни будет тщательно обсуждаться. Далее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации. Вопрос о введении смертной казни начали обсуждать после совершения теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в помещение и начали массово расстреливать людей. Помимо этого они также подожгли здание, передает телеканал 360. Все подозреваемые по итогу были задержаны по горячим следам. Те пытались скрыться в Брянской области. Следователи и криминалисты СК РФ работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле», передает MK.RU.