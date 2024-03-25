25 марта 2024

В Тюменской облдуме закрутили гайки для сотрудников аппарата после выборов

Сотрудников Тюменской облдумы вновь отправят на плетение масксетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет тюменской областной думы областной думы по АПК. Тюмень, чиновник, портфель, документы
Аппаратчики из областной думы станут в два раза чаще ездить на плетение масксетей Фото:

Руководство Тюменской облдумы кратно увеличило нагрузку на сотрудников аппарата после выборов президента. Теперь аппаратчики будут в два раза чаще ездить на плетение маскировочных сетей для бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

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«По инициативе спикера Фуата Сайфитдинова, аппаратчиков вновь начали отправлять в пункты плетения маскировочных сетей, но теперь еще и в два раза чаще. Если раньше группы собирали один раз в день, то теперь — дважды. Сообщения рассылают в специальных чатах», — говорит собеседник агентства.

По словам источника, в период предвыборной кампании, чтобы избежать бунтов среди сотрудников, такие нагрузки были сведены к минимуму. Волонтерством занимались только по желанию. Впервые о необходимости помогать бойцам СВО в рамках волонтерского центра облдумы законодатели объявили в феврале. Авторами нововведения стали председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.

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Руководство Тюменской облдумы кратно увеличило нагрузку на сотрудников аппарата после выборов президента. Теперь аппаратчики будут в два раза чаще ездить на плетение маскировочных сетей для бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. «По инициативе спикера Фуата Сайфитдинова, аппаратчиков вновь начали отправлять в пункты плетения маскировочных сетей, но теперь еще и в два раза чаще. Если раньше группы собирали один раз в день, то теперь — дважды. Сообщения рассылают в специальных чатах», — говорит собеседник агентства. По словам источника, в период предвыборной кампании, чтобы избежать бунтов среди сотрудников, такие нагрузки были сведены к минимуму. Волонтерством занимались только по желанию. Впервые о необходимости помогать бойцам СВО в рамках волонтерского центра облдумы законодатели объявили в феврале. Авторами нововведения стали председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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