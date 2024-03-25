В Тюменской облдуме закрутили гайки для сотрудников аппарата после выборов

Руководство Тюменской облдумы кратно увеличило нагрузку на сотрудников аппарата после выборов президента. Теперь аппаратчики будут в два раза чаще ездить на плетение маскировочных сетей для бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.
«По инициативе спикера Фуата Сайфитдинова, аппаратчиков вновь начали отправлять в пункты плетения маскировочных сетей, но теперь еще и в два раза чаще. Если раньше группы собирали один раз в день, то теперь — дважды. Сообщения рассылают в специальных чатах», — говорит собеседник агентства.
По словам источника, в период предвыборной кампании, чтобы избежать бунтов среди сотрудников, такие нагрузки были сведены к минимуму. Волонтерством занимались только по желанию. Впервые о необходимости помогать бойцам СВО в рамках волонтерского центра облдумы законодатели объявили в феврале. Авторами нововведения стали председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.
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