Режиссер фильма о Жириновском опроверг снятие Кологривого с главной роли

26 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Если ЛДПР не будет против, Никита Кологривый сыграет экс-главу партии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В партии ЛДПР опровергли информацию о том, что актер Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после дебоша в баре. Об этом сообщает telegram-канал «RT на русском». «Актер рассматривался в качестве кандидата на роль, но кастинг даже не проводился. Его не лишат возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против. Главное — как он играет, если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — рассказал telegram-каналу «RT на русском» режиссер проекта Александр Баранов. По поводу дебоша, который устроил Кологривый, Александр Баранов уточнил, что есть люди, которым нельзя пить. По его словам, в опьянении они становятся дураками. В пресс-службе ЛДПР сказали, что сейчас не самое подходящее время говорить о вопросе роли Кологривого. В дни скорби давать комментарии отказались, передает RT.



Ранее за дебош Никита Кологривый был арестован на семь суток. Свою вино актер в итоге признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В партии ЛДПР опровергли информацию о том, что актер Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после дебоша в баре. Об этом сообщает telegram-канал «RT на русском». «Актер рассматривался в качестве кандидата на роль, но кастинг даже не проводился. Его не лишат возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против. Главное — как он играет, если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — рассказал telegram-каналу «RT на русском» режиссер проекта Александр Баранов. По поводу дебоша, который устроил Кологривый, Александр Баранов уточнил, что есть люди, которым нельзя пить. По его словам, в опьянении они становятся дураками. В пресс-службе ЛДПР сказали, что сейчас не самое подходящее время говорить о вопросе роли Кологривого. В дни скорби давать комментарии отказались, передает RT. Ранее за дебош Никита Кологривый был арестован на семь суток. Свою вино актер в итоге признал.