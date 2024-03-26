Режиссер фильма о Жириновском опроверг снятие Кологривого с главной роли

В партии ЛДПР опровергли информацию о том, что актер Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после дебоша в баре. Об этом сообщает telegram-канал «RT на русском».
«Актер рассматривался в качестве кандидата на роль, но кастинг даже не проводился. Его не лишат возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против. Главное — как он играет, если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — рассказал telegram-каналу «RT на русском» режиссер проекта Александр Баранов.
По поводу дебоша, который устроил Кологривый, Александр Баранов уточнил, что есть люди, которым нельзя пить. По его словам, в опьянении они становятся дураками.
В пресс-службе ЛДПР сказали, что сейчас не самое подходящее время говорить о вопросе роли Кологривого. В дни скорби давать комментарии отказались, передает RT.
Ранее за дебош Никита Кологривый был арестован на семь суток. Свою вино актер в итоге признал.
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