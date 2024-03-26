Режиссер фильма о Жириновском опроверг снятие Кологривого с главной роли

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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
Если ЛДПР не будет против, Никита Кологривый сыграет экс-главу партии Фото:

В партии ЛДПР опровергли информацию о том, что актер Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после дебоша в баре. Об этом сообщает telegram-канал «RT на русском».

«Актер рассматривался в качестве кандидата на роль, но кастинг даже не проводился. Его не лишат возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против. Главное — как он играет, если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — рассказал telegram-каналу «RT на русском» режиссер проекта Александр Баранов.

По поводу дебоша, который устроил Кологривый, Александр Баранов уточнил, что есть люди, которым нельзя пить. По его словам, в опьянении они становятся дураками.

В пресс-службе ЛДПР сказали, что сейчас не самое подходящее время говорить о вопросе роли Кологривого. В дни скорби давать комментарии отказались, передает RT.

Ранее за дебош Никита Кологривый был арестован на семь суток. Свою вино актер в итоге признал.

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В партии ЛДПР опровергли информацию о том, что актер Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после дебоша в баре. Об этом сообщает telegram-канал «RT на русском». «Актер рассматривался в качестве кандидата на роль, но кастинг даже не проводился. Его не лишат возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против. Главное — как он играет, если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — рассказал telegram-каналу «RT на русском» режиссер проекта Александр Баранов. По поводу дебоша, который устроил Кологривый, Александр Баранов уточнил, что есть люди, которым нельзя пить. По его словам, в опьянении они становятся дураками. В пресс-службе ЛДПР сказали, что сейчас не самое подходящее время говорить о вопросе роли Кологривого. В дни скорби давать комментарии отказались, передает RT. Ранее за дебош Никита Кологривый был арестован на семь суток. Свою вино актер в итоге признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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