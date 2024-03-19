Владельцы кикшеринга в Перми ждут помощи от губернатора Махонина

Профильный комитет гордумы поддержал запрет на парковку самокатов в центре Перми

20 марта 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Электросамокаты исчезнут из центра Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми власти запрещают парковать электросамокаты в центре города. Комитет гордумы по пространственному развитию и благоустройству поддержал соответствующее предложение, внесенное главой Перми Эдуардом Сосниным. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем пленарном заседании, а владельцы сервисов кикшеринга надеются на вмешательство губернатора Дмитрия Махонина. «Мы предложили дорожную карту. Направили ее и в администрацию города, и властям субъекта. Там есть наши предложения и по развитию инфраструктуры для СИМ (средства индивидуальной мобильности — URA.RU), и по нормативно-правовому акту, который будет регулировать работу кикшерига. До рассмотрения наших предложений просим вопрос отложить», — высказался на заседании комитета представитель компании Urent Максим Мухтабаров. Его просьбу депутаты проигнорировали. В беседе с URA.RU Мухтабаров сказал, что у него еще остается надежда на региональные власти и губернатора, которые могут вмешаться и не допустить запрета самокатов в центре Перми. По идее городских властей, электросамокаты в Перми нельзя будет парковать в центре города. В других районах оставлять их можно будет только на специальных парковках, иначе их отправят на штраф-стоянку. GR-менеджер кикшеринга Whoosh Айрат Шайдуков на заседании комитета думы заявил, что таким образом, по сути, вводится запрет на перемещение с помощью СИМ. По его словам, 70% пользователей сервиса ездят именно по центру Перми, а парковок в городе понадобятся тысячи. Более того, по мнению Шайдукова, заперт на парковки никак не коррелирует с решением проблемы аварийности. При этом власти не реагируют на предложения компаний-прокатчиков по развитию инфраструктуры и культуры вождения среди жителей города. Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми на заседании заявил, что инфраструктура в городе развивается, а обустройство парковок теперь относятся к полномочиям министерства транспорта Пермского края. В 2023 году власти Перми совместно с компаниями кикшеринга совместно договорились запретить передвижение на самокатах в парке Горького, экстрим-парке, на городской эспланаде и набережной Камы. На некоторых улицах самокатам ограничили скорость. В феврале 2024 года мэрия Перми в одностороннем порядке расторгла соглашения с компаниями Whoosh и Urent. Перед этим стало известно, что власти хотят запретить размещение электросамокатов в центре Перми. Якобы об этом попросили горожане. При этом число пользователей кикшеринга растет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми власти запрещают парковать электросамокаты в центре города. Комитет гордумы по пространственному развитию и благоустройству поддержал соответствующее предложение, внесенное главой Перми Эдуардом Сосниным. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем пленарном заседании, а владельцы сервисов кикшеринга надеются на вмешательство губернатора Дмитрия Махонина. «Мы предложили дорожную карту. Направили ее и в администрацию города, и властям субъекта. Там есть наши предложения и по развитию инфраструктуры для СИМ (средства индивидуальной мобильности — URA.RU), и по нормативно-правовому акту, который будет регулировать работу кикшерига. До рассмотрения наших предложений просим вопрос отложить», — высказался на заседании комитета представитель компании Urent Максим Мухтабаров. Его просьбу депутаты проигнорировали. В беседе с URA.RU Мухтабаров сказал, что у него еще остается надежда на региональные власти и губернатора, которые могут вмешаться и не допустить запрета самокатов в центре Перми. По идее городских властей, электросамокаты в Перми нельзя будет парковать в центре города. В других районах оставлять их можно будет только на специальных парковках, иначе их отправят на штраф-стоянку. GR-менеджер кикшеринга Whoosh Айрат Шайдуков на заседании комитета думы заявил, что таким образом, по сути, вводится запрет на перемещение с помощью СИМ. По его словам, 70% пользователей сервиса ездят именно по центру Перми, а парковок в городе понадобятся тысячи. Более того, по мнению Шайдукова, заперт на парковки никак не коррелирует с решением проблемы аварийности. При этом власти не реагируют на предложения компаний-прокатчиков по развитию инфраструктуры и культуры вождения среди жителей города. Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми на заседании заявил, что инфраструктура в городе развивается, а обустройство парковок теперь относятся к полномочиям министерства транспорта Пермского края. В 2023 году власти Перми совместно с компаниями кикшеринга совместно договорились запретить передвижение на самокатах в парке Горького, экстрим-парке, на городской эспланаде и набережной Камы. На некоторых улицах самокатам ограничили скорость. В феврале 2024 года мэрия Перми в одностороннем порядке расторгла соглашения с компаниями Whoosh и Urent. Перед этим стало известно, что власти хотят запретить размещение электросамокатов в центре Перми. Якобы об этом попросили горожане. При этом число пользователей кикшеринга растет.