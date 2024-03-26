Актер Робак из Златоуста на съемках сериала ТНТ завел новые знакомства

Актер Робак из Златоуста: на площадке сериала ТНТ сложилась семейная атмосфера

У Александра Робака сложились во время съемок теплые отношения с другими актерами Фото: Илья Московец © URA.RU

На съемках сериала ТНТ «Киберпапа» актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область) завел новые знакомства с актерами. Как он сам признался, при создании фильма между участниками сложились теплые семейные отношения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«У нас сложилась очень теплая семейная атмосфера на площадке. Как показывает опыт, именно в такой обстановке обычно рождается хорошее кино», — заявил Робак.

В сериале «Киберпапа» актер сыграл отчима одного из подростков, которые привлекли мужчину к участию в киберспорте. Герой бывшего златоустовца работал профессиональным сварщиком, однако потерял место, а его жена (актриса Юлия Пересильд) потеряла деньги в финансовой пирамиде. Желая настроить отношения с пасынком Саней (Тимофей Кочнев), безработный согласился участвовать в турнире с призовым фондом в два миллиона рублей.

«По сюжету мой герой, для ребят из киберспортивной команды является забавным мужиком с завода. И поскольку разница в возрасте и опыте соответственно у нас с ними действительно большая, эта ситуация немножко перетекла из сериала в реальную жизнь. Где-то я чего-то ребятам подсказывал и рассказывал, где-то они мне», — прокомментировал Робак.

Также главные роли в картине исполнили Маргарита Аброськина, Жаргал Бадмацыренов, Виктор Васильев, Ева Данилко и другие. Премьера 17-серийного фильма на ТНТ состоится 8 апреля.