Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий выступает за введение смертной казни в России после теракта в «Крокусе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы. «Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — сообщил Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. Глава ЛДПР также подчеркнул, что с каждым резонансным событием в России украинский след становится сильнее виден. Он также напомнил, что террористы, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», бежали в сторону Украины. В настоящий момент в Госдуме обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России. Многие выступают против возобновления высшей меры наказания. Среди тех, кто против смертной казни, например, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, с террористами должна проводиться профилактическая работа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы. «Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — сообщил Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. Глава ЛДПР также подчеркнул, что с каждым резонансным событием в России украинский след становится сильнее виден. Он также напомнил, что террористы, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», бежали в сторону Украины. В настоящий момент в Госдуме обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России. Многие выступают против возобновления высшей меры наказания. Среди тех, кто против смертной казни, например, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, с террористами должна проводиться профилактическая работа.