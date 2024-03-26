Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Леонид Слуцкий во время своего визита в Тюмень. Тюмень, слуцкий леонид, лдпр
Леонид Слуцкий выступает за введение смертной казни в России после теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы.

«Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — сообщил Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. Глава ЛДПР также подчеркнул, что с каждым резонансным событием в России украинский след становится сильнее виден. Он также напомнил, что террористы, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», бежали в сторону Украины.

В настоящий момент в Госдуме обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России. Многие выступают против возобновления высшей меры наказания. Среди тех, кто против смертной казни, например, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, с террористами должна проводиться профилактическая работа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за введение смертной казни в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы. «Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — сообщил Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. Глава ЛДПР также подчеркнул, что с каждым резонансным событием в России украинский след становится сильнее виден. Он также напомнил, что террористы, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», бежали в сторону Украины. В настоящий момент в Госдуме обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России. Многие выступают против возобновления высшей меры наказания. Среди тех, кто против смертной казни, например, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, с террористами должна проводиться профилактическая работа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...