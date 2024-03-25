25 марта 2024

В Тюмени подозреваемый в изнасиловании избил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Нетрезвый мужчина напал на силовика в отделе полиции Фото:

Тюменец, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера, ударил в лицо полицейского во время разбирательства по заявлению пострадавшей. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU.

«Участковый сопроводил в свой кабинет мужчину, которого женщина обвинила в совершении действий сексуального характера в отношении нее. Полицейский собирался проверить информацию по сообщению о преступлении. Обвиняемый был агрессивен и пьян. В какой-то момент он дважды ударил полицейского кулаком по лицу», — говорится в документах.

Итогом нападения стал синяк на лице силовика. При вынесении наказания было учтено, что тюменец признал вину, а также то, что у него есть проблемы со здоровьем, а еще он занимается благотворительной деятельностью. В результате мужчину приговорили к штрафу в 20 000 рублей.

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Тюменец, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера, ударил в лицо полицейского во время разбирательства по заявлению пострадавшей. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Участковый сопроводил в свой кабинет мужчину, которого женщина обвинила в совершении действий сексуального характера в отношении нее. Полицейский собирался проверить информацию по сообщению о преступлении. Обвиняемый был агрессивен и пьян. В какой-то момент он дважды ударил полицейского кулаком по лицу», — говорится в документах. Итогом нападения стал синяк на лице силовика. При вынесении наказания было учтено, что тюменец признал вину, а также то, что у него есть проблемы со здоровьем, а еще он занимается благотворительной деятельностью. В результате мужчину приговорили к штрафу в 20 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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