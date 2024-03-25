В Тюмени подозреваемый в изнасиловании избил полицейского

26 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Нетрезвый мужчина напал на силовика в отделе полиции Фото: Стас Этвеш © URA.RU Тюменец, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера, ударил в лицо полицейского во время разбирательства по заявлению пострадавшей. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Участковый сопроводил в свой кабинет мужчину, которого женщина обвинила в совершении действий сексуального характера в отношении нее. Полицейский собирался проверить информацию по сообщению о преступлении. Обвиняемый был агрессивен и пьян. В какой-то момент он дважды ударил полицейского кулаком по лицу», — говорится в документах. Итогом нападения стал синяк на лице силовика. При вынесении наказания было учтено, что тюменец признал вину, а также то, что у него есть проблемы со здоровьем, а еще он занимается благотворительной деятельностью. В результате мужчину приговорили к штрафу в 20 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменец, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера, ударил в лицо полицейского во время разбирательства по заявлению пострадавшей. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Участковый сопроводил в свой кабинет мужчину, которого женщина обвинила в совершении действий сексуального характера в отношении нее. Полицейский собирался проверить информацию по сообщению о преступлении. Обвиняемый был агрессивен и пьян. В какой-то момент он дважды ударил полицейского кулаком по лицу», — говорится в документах. Итогом нападения стал синяк на лице силовика. При вынесении наказания было учтено, что тюменец признал вину, а также то, что у него есть проблемы со здоровьем, а еще он занимается благотворительной деятельностью. В результате мужчину приговорили к штрафу в 20 000 рублей.