В Тюмени подозреваемый в изнасиловании избил полицейского

Тюменец, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера, ударил в лицо полицейского во время разбирательства по заявлению пострадавшей. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU.
«Участковый сопроводил в свой кабинет мужчину, которого женщина обвинила в совершении действий сексуального характера в отношении нее. Полицейский собирался проверить информацию по сообщению о преступлении. Обвиняемый был агрессивен и пьян. В какой-то момент он дважды ударил полицейского кулаком по лицу», — говорится в документах.
Итогом нападения стал синяк на лице силовика. При вынесении наказания было учтено, что тюменец признал вину, а также то, что у него есть проблемы со здоровьем, а еще он занимается благотворительной деятельностью. В результате мужчину приговорили к штрафу в 20 000 рублей.
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