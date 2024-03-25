В Пермском крае перевыполнили план по расселению аварийного жилья

26 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В 2023 году переселили более 3,7 тысячи человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае в 2023 году перевыполнили план программы по переселению граждан из аварийного жилья на 130%. Об этом рассказал министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. «В 2023 году планировалось расселить 66,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить 3,7 тысячи человек. Фактически установленные показатели выполнены более чем на 100% по расселяемой площади и на 130% по количеству расселенных граждан», — рассказал Габдрахманов на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Он добавил, что в 2024 году план по расселению выше. Власти должны расселить 79 тысяч квадратных метров жилья и 6,67 тысячи граждан. Губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин попросил взять исполнение программы под особый контроль. Он отметил, что регион является одним из лидеров в стране по исполнению программы. Но при этом количество аварийного жилья в крае не уменьшается. Кроме этого, в некоторых муниципалитетах нет вторичного жилья, куда можно переселить горожан. Губернатор поручил главам строить новое. Также на заседании обсудили снос аварийных домов. Габдрахманов отметил, что после расселения аварийных домов необходимо обеспечить безопасность объектов, пока их не снесут. Речь идет об отключении систем газо-, тепло-, водо- и электроснабжения. Губернатор Дмитрий Махонин добавил, что этому следует уделять особое внимание. «Уделяйте внимание сносу домов. Это и безопасность, и комфорт, и городская среда. Поэтому как бы не было желания распределить деньги на более значимые цели, мы понимаем, что лучше построить парк, чем снести аварийный дом. Тем не менее этим тоже надо заниматься», — отметил Махонин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в 2023 году перевыполнили план программы по переселению граждан из аварийного жилья на 130%. Об этом рассказал министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. «В 2023 году планировалось расселить 66,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить 3,7 тысячи человек. Фактически установленные показатели выполнены более чем на 100% по расселяемой площади и на 130% по количеству расселенных граждан», — рассказал Габдрахманов на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Он добавил, что в 2024 году план по расселению выше. Власти должны расселить 79 тысяч квадратных метров жилья и 6,67 тысячи граждан. Губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин попросил взять исполнение программы под особый контроль. Он отметил, что регион является одним из лидеров в стране по исполнению программы. Но при этом количество аварийного жилья в крае не уменьшается. Кроме этого, в некоторых муниципалитетах нет вторичного жилья, куда можно переселить горожан. Губернатор поручил главам строить новое. Также на заседании обсудили снос аварийных домов. Габдрахманов отметил, что после расселения аварийных домов необходимо обеспечить безопасность объектов, пока их не снесут. Речь идет об отключении систем газо-, тепло-, водо- и электроснабжения. Губернатор Дмитрий Махонин добавил, что этому следует уделять особое внимание. «Уделяйте внимание сносу домов. Это и безопасность, и комфорт, и городская среда. Поэтому как бы не было желания распределить деньги на более значимые цели, мы понимаем, что лучше построить парк, чем снести аварийный дом. Тем не менее этим тоже надо заниматься», — отметил Махонин.