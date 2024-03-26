Чистая прибыль Ашинского метзавода за год упала на миллиард

Чистая прибыль Ашинского метзавода сократилась за год на миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чистая прибыль Ашинского метзавода (Челябинская область) за год сократилась на 1,1 млрд рублей. Как следует из отчетности, предприятие в 2024 году получило 9,6 млрд рублей чистой прибыли в сравнении с 10,7 млрд рублей в 2022 году.

«Чистая прибыль за 2023 год — 9,6 млрд рублей. Чистая прибыль за 2022 год — 10,7 млрд рублей», — следует из данных отчета о прибылях и убытках завода.

Одновременно валовая выручка компании возросла на 3,9 млрд рублей: было 42,4 млрд рублей, стало — 46,3 млрд. Рентабельность продукции стала несколько выше. На каждый вложенный рубль стало приходиться 44 копейки валовой прибыли (год назад было 43 копейки).

При возрастании себестоимости выпуска с 29,6 млрд до 32,1 млрд рублей (то есть на 2,5 млрд рублей) валовая прибыль прибавила 1,4 млрд рублей. Также увеличились управленческие и коммерческие расходы. В то же время почти в 17 раз упали прочие доходы (с 1,039 млрд рублей до 180,4 млн рублей).

Согласно финотчетности, определенные средства завод направил на расширение и обновление основных средств. Отражены вложения в реконструкцию листопрокатного цеха № 1, закупка машины для монтажа-демонтажа подушек опорных валков, указано финансирование на строительство жилого дома. Данные капложения не завершены.

В 2023 году Ашинский метзавод ушел с Московской биржи. В июне на сентябрь был анонсирован выкуп акций.