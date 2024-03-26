Госдума запретит педофилам приходить на детские площадки

26 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Законопроект одобрили на пленарном заседании Фото: Размик Закарян © URA.RU Депутаты Госдумы поддержали принятие во втором чтении законопроекта, который усилит надзор за лицами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Решение было принято на пленарном заседании. Законопроект устанавливает запрет на вход на территорию образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок для лиц с судимостью за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. Его одобрили на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы. Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести смертную казнь для террористов и педофилов, передает телеканал 360. По его словам, смертную казнь стоит ввести и для террористов и их пособников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы поддержали принятие во втором чтении законопроекта, который усилит надзор за лицами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Решение было принято на пленарном заседании. Законопроект устанавливает запрет на вход на территорию образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок для лиц с судимостью за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. Его одобрили на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы. Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести смертную казнь для террористов и педофилов, передает телеканал 360. По его словам, смертную казнь стоит ввести и для террористов и их пособников.