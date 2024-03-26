Госдума запретит педофилам приходить на детские площадки

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Прогулка по парку Маяковского. Екатеринбург, парк, лето, дети, детская площадка, каникулы, качели
Законопроект одобрили на пленарном заседании Фото:

Депутаты Госдумы поддержали принятие во втором чтении законопроекта, который усилит надзор за лицами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Решение было принято на пленарном заседании.

Законопроект устанавливает запрет на вход на территорию образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок для лиц с судимостью за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. Его одобрили на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы.

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести смертную казнь для террористов и педофилов, передает телеканал 360. По его словам, смертную казнь стоит ввести и для террористов и их пособников.

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Депутаты Госдумы поддержали принятие во втором чтении законопроекта, который усилит надзор за лицами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Решение было принято на пленарном заседании. Законопроект устанавливает запрет на вход на территорию образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок для лиц с судимостью за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. Его одобрили на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы. Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести смертную казнь для террористов и педофилов, передает телеканал 360. По его словам, смертную казнь стоит ввести и для террористов и их пособников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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