Госдума запретит педофилам приходить на детские площадки

Депутаты Госдумы поддержали принятие во втором чтении законопроекта, который усилит надзор за лицами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Решение было принято на пленарном заседании.
Законопроект устанавливает запрет на вход на территорию образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок для лиц с судимостью за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. Его одобрили на пленарном заседании, трансляция идет
Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести смертную казнь для террористов и педофилов, передает телеканал 360. По его словам, смертную казнь стоит ввести и для террористов и их пособников.
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