МЧС: на Свердловскую область надвигаются мощные снегопады и метели

В Свердловскую область придут мощные снегопады, гололед и метель 27 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой регионального ГУ МЧС.
«Внимание! В Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления, ветер с порывами до 16 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в сообщении.
МЧС рекомендует прекратить работы на открытом воздухе и высоте, а также по возможности отказаться от поездок на машине. Из-за сильного ветра стоит опасаться шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, нужно стараться их обходить. Не нужно парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.