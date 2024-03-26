МЧС: на Свердловскую область надвигаются мощные снегопады и метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зима. Москва, снег, маска, зима, метель, пурга, мужчина, вьюга, улица, холод
Непогода придет на Средний Урал 27 марта Фото:

В Свердловскую область придут мощные снегопады, гололед и метель 27 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой регионального ГУ МЧС.

«Внимание! В Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления, ветер с порывами до 16 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в сообщении.

МЧС рекомендует прекратить работы на открытом воздухе и высоте, а также по возможности отказаться от поездок на машине. Из-за сильного ветра стоит опасаться шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, нужно стараться их обходить. Не нужно парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область придут мощные снегопады, гололед и метель 27 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой регионального ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления, ветер с порывами до 16 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в сообщении. МЧС рекомендует прекратить работы на открытом воздухе и высоте, а также по возможности отказаться от поездок на машине. Из-за сильного ветра стоит опасаться шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, нужно стараться их обходить. Не нужно парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...