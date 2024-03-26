МЧС: на Свердловскую область надвигаются мощные снегопады и метели

26 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Непогода придет на Средний Урал 27 марта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловскую область придут мощные снегопады, гололед и метель 27 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой регионального ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления, ветер с порывами до 16 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в сообщении. МЧС рекомендует прекратить работы на открытом воздухе и высоте, а также по возможности отказаться от поездок на машине. Из-за сильного ветра стоит опасаться шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, нужно стараться их обходить. Не нужно парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область придут мощные снегопады, гололед и метель 27 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой регионального ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления, ветер с порывами до 16 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано в сообщении. МЧС рекомендует прекратить работы на открытом воздухе и высоте, а также по возможности отказаться от поездок на машине. Из-за сильного ветра стоит опасаться шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, нужно стараться их обходить. Не нужно парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.