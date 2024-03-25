На курганской трассе около поселка Нефтяник (Кетовский округ) водитель погиб в ДТП. Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы помочь пострадавшим. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Курганской области. Информации об аварии появилась и в социальных сетях.
«Сегодня в поселке Нефтяник произошло ДТП. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего», — указано в посте группы «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили журналисту в пресс-службе ГИБДД, на автодороге Курган—Половинное на 21-м километре произошло столкновение машин Infiniti и ВАЗ-2106. В результате аварии водитель второго автомобиля погиб. Ему было около 68 лет. С ним в машине также ехала пассажирка, которая получила травмы. Сотрудники курганской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
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