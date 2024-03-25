25 марта 2024

Спасателям пришлось вытаскивать погибшего курганца из смятого автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая помошь
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины смертельной аварии на курганской трассе Фото:

На курганской трассе около поселка Нефтяник (Кетовский округ) водитель погиб в ДТП. Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы помочь пострадавшим. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Курганской области. Информации об аварии появилась и в социальных сетях.

«Сегодня в поселке Нефтяник произошло ДТП. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего», — указано в посте группы «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили журналисту в пресс-службе ГИБДД, на автодороге Курган—Половинное на 21-м километре произошло столкновение машин Infiniti и ВАЗ-2106. В результате аварии водитель второго автомобиля погиб. Ему было около 68 лет. С ним в машине также ехала пассажирка, которая получила травмы. Сотрудники курганской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

На курганской трассе погиб пожилой водитель
На курганской трассе погиб пожилой водитель

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На курганской трассе около поселка Нефтяник (Кетовский округ) водитель погиб в ДТП. Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы помочь пострадавшим. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Курганской области. Информации об аварии появилась и в социальных сетях. «Сегодня в поселке Нефтяник произошло ДТП. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего», — указано в посте группы «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили журналисту в пресс-службе ГИБДД, на автодороге Курган—Половинное на 21-м километре произошло столкновение машин Infiniti и ВАЗ-2106. В результате аварии водитель второго автомобиля погиб. Ему было около 68 лет. С ним в машине также ехала пассажирка, которая получила травмы. Сотрудники курганской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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