Кровеостанавливающий жгут работает за счет силы трения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Челябинска Владимир Погодин создал жгут для остановки кровотечения у бойцов в стрессовой ситуации. Как следует из данных Роспатента, широкая область применения объясняется простотой разработки и ее надежностью.

«Затягивание жгута производится одним движением руки за один из его концов. При этом отсутствует необходимость производить какие-либо манипуляции с замком, что особенно актуально в стрессовой ситуации», — отмечено в описании разработки.

Изделие состоит из жгута с продетыми в фиксирующий узел концами. Петлю следует наложить на поврежденную конечность и затянуть. Погодин указал, что наличие оплетки исключает выскальзывание жгута из руки, в частности, испачканной кровью. Данная особенность увеличивает надежность устройства при эксплуатации.

Высокое сжатие достигается за счет силы трения. Она удерживает жгут всем объемом сквозных отверстий, проходящих через фиксирующий узел. Автор отметил, что сила затягивания не ограничена удерживающими возможностями коромысла, как у обычного жгута. Особенности конструкции позволяют наложить кровоостанавливающее устройство непосредственно на одежду, включая зимнюю.

Созданный в Челябинске жгут за счет простоты конструкции удобно использовать в условиях сражений на поле боя Скрин: документы Роспатента