Губернатор ЯНАО Артюхов и глава Салехарда Титовский обсудили развитие окружной столицы

Губернатор Артюхов и мэр Титовский обсудили перспективы развития Салехарда

26 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие окружной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Титовский рассказал, что приоритетной задачей является расселение аварийных домов. В 2023 году из аварийного жилищного фонда переселено 137 семей, планы на этот год вдвое больше — 353 семьи», — говорится в пресс-релизе правительства ЯНАО. Глава Салехарда отметил, что до конца года планируется сдать 13 домов на 1493 квартиры. Также идет развитие инфраструктуры в районах строительства частных домов, где за прошлый год к газоснабжению было подключено 216 домовладений. Дмитрий Артюхов отметил активно развивающийся Обдорский микрорайон. «Уже в этом году в Обдорский переедут первые сотни семей из аварийного жилья, а в дальнейшем — несколько тысяч. Здесь уже работают новый сад и еще одна школа. Микрорайон сейчас — главное место реализации в Салехарде нашей программы по переселению», — подчеркнул губернатор ЯНАО. Особой гордостью Салехарда станет современная школа 1275 мест с бассейном в Обдорском микрорайоне, строительство которой лично оценил Дмитрий Артюхов. «Поставили перед собой большую амбициозную задачу — создать на Ямале лучшую территорию детства. И новая школа, которую мы строим в Обдорском, соответствует всем самым современным требованиям», — рассказал ямальский губернатор. Рядом со школой будет возведен кванториум для большей самореализации детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие окружной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Титовский рассказал, что приоритетной задачей является расселение аварийных домов. В 2023 году из аварийного жилищного фонда переселено 137 семей, планы на этот год вдвое больше — 353 семьи», — говорится в пресс-релизе правительства ЯНАО. Глава Салехарда отметил, что до конца года планируется сдать 13 домов на 1493 квартиры. Также идет развитие инфраструктуры в районах строительства частных домов, где за прошлый год к газоснабжению было подключено 216 домовладений. Дмитрий Артюхов отметил активно развивающийся Обдорский микрорайон. «Уже в этом году в Обдорский переедут первые сотни семей из аварийного жилья, а в дальнейшем — несколько тысяч. Здесь уже работают новый сад и еще одна школа. Микрорайон сейчас — главное место реализации в Салехарде нашей программы по переселению», — подчеркнул губернатор ЯНАО. Особой гордостью Салехарда станет современная школа 1275 мест с бассейном в Обдорском микрорайоне, строительство которой лично оценил Дмитрий Артюхов. «Поставили перед собой большую амбициозную задачу — создать на Ямале лучшую территорию детства. И новая школа, которую мы строим в Обдорском, соответствует всем самым современным требованиям», — рассказал ямальский губернатор. Рядом со школой будет возведен кванториум для большей самореализации детей.