Героев, спасавших людей в «Крокусе», наградили «За заслуги перед обществом»

26 марта 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

В Общественной палате отметили, что награды вручили Лидия Михеева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Общественной палате (ОП) РФ прошла церемония награждения героев, помогавших спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Среди награжденных — работники зрительного зала Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер и Алексей Осанушков. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. «Эти люди отмечены наградами ОП — медалями «За заслуги перед обществом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОП. Награды были вручены секретарем палаты Лидией Михеевой. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого, кто участвовал в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы наградить. Депутат Александр Демин заявил, что героев наградят 27 марта в Госдуме, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Общественной палате (ОП) РФ прошла церемония награждения героев, помогавших спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Среди награжденных — работники зрительного зала Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер и Алексей Осанушков. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. «Эти люди отмечены наградами ОП — медалями «За заслуги перед обществом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОП. Награды были вручены секретарем палаты Лидией Михеевой. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого, кто участвовал в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы наградить. Депутат Александр Демин заявил, что героев наградят 27 марта в Госдуме, передает телеканал 360.