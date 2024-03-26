Героев, спасавших людей в «Крокусе», наградили «За заслуги перед обществом»

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Стихийный мемориал у памятника Ленину и акция памяти Летят журавли. Екатеринбург, траур, акция летят журавли, акция памяти крокус сити холл
В Общественной палате отметили, что награды вручили Лидия Михеева Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Общественной палате (ОП) РФ прошла церемония награждения героев, помогавших спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Среди награжденных — работники зрительного зала Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер и Алексей Осанушков. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

«Эти люди отмечены наградами ОП — медалями «За заслуги перед обществом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОП. Награды были вручены секретарем палаты Лидией Михеевой.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого, кто участвовал в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы наградить. Депутат Александр Демин заявил, что героев наградят 27 марта в Госдуме, передает телеканал 360.

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В Общественной палате (ОП) РФ прошла церемония награждения героев, помогавших спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Среди награжденных — работники зрительного зала Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер и Алексей Осанушков. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. «Эти люди отмечены наградами ОП — медалями «За заслуги перед обществом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОП. Награды были вручены секретарем палаты Лидией Михеевой. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого, кто участвовал в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы наградить. Депутат Александр Демин заявил, что героев наградят 27 марта в Госдуме, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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