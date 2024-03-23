Бастрыкин поручил наградить людей, спасавших пострадавших в «Крокусе»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого, кто участвовал в спасении людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», чтобы наградить. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
«Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“ особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан. Для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — сказано в тексте.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным СКР, погибли более 133 человек. Telegram-канал Mash рассказывал о подрабатывавшем в гардеробе школьнике, который во время теракта вывел из здания более 100 человек. Также сообщалось об операторе Иване Поморине, который спас 17 человек. Он смог вовремя открыть запертую служебную дверь и вывел живой всю свою команду.
Президент России Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов задержаны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении спасательной операции. Поиски продолжаются. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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