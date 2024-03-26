Водителя, попавшего в ДТП с юными уральскими хоккеистами, выпустили из СИЗО

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Игорь Миненко будет под домашним арестом до 25 апреля Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Водителя автобуса Игоря Миненко, который попал в ДТП со свердловской детской хоккейной командой «Кедр», выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде.

Теперь Миненко будет находиться под домашним арестом до 25 апреля. Выпускать из-под стражи собственника автобуса Евгения Лобова отказались. Ему продлили меру пресечения. Он будет в СИЗО до 28 апреля, уточнили в суде.

Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков.

После этого Лобов и Миненко были задержаны. Против них возбуждено уголовно дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

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Водителя автобуса Игоря Миненко, который попал в ДТП со свердловской детской хоккейной командой «Кедр», выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Теперь Миненко будет находиться под домашним арестом до 25 апреля. Выпускать из-под стражи собственника автобуса Евгения Лобова отказались. Ему продлили меру пресечения. Он будет в СИЗО до 28 апреля, уточнили в суде. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков. После этого Лобов и Миненко были задержаны. Против них возбуждено уголовно дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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