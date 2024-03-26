Водителя, попавшего в ДТП с юными уральскими хоккеистами, выпустили из СИЗО

26 марта 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Игорь Миненко будет под домашним арестом до 25 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Водителя автобуса Игоря Миненко, который попал в ДТП со свердловской детской хоккейной командой «Кедр», выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Теперь Миненко будет находиться под домашним арестом до 25 апреля. Выпускать из-под стражи собственника автобуса Евгения Лобова отказались. Ему продлили меру пресечения. Он будет в СИЗО до 28 апреля, уточнили в суде. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков. После этого Лобов и Миненко были задержаны. Против них возбуждено уголовно дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителя автобуса Игоря Миненко, который попал в ДТП со свердловской детской хоккейной командой «Кедр», выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Теперь Миненко будет находиться под домашним арестом до 25 апреля. Выпускать из-под стражи собственника автобуса Евгения Лобова отказались. Ему продлили меру пресечения. Он будет в СИЗО до 28 апреля, уточнили в суде. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков. После этого Лобов и Миненко были задержаны. Против них возбуждено уголовно дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.