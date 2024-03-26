Зеленский уволил главу СНБО Украины Данилова

На место Алексея Данилова (на фото) назначен Александр Литвиненко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки.
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