Зеленский уволил главу СНБО Украины Данилова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов,  stock
На место Алексея Данилова (на фото) назначен Александр Литвиненко Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. «Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...