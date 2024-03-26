Зеленский уволил главу СНБО Украины Данилова

26 марта 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

На место Алексея Данилова (на фото) назначен Александр Литвиненко Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. «Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. «Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки.