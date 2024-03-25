25 марта 2024

Мэр Нового Уренгоя озвучил число земляков в зоне СВО

Сотни жителей Нового Уренгоя принимают участие в специальной военной операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 500 человек выполняют боевые задачи в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 500 жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) заключили контракт с Миноброны РФ для прохождения службы в зоне спецоперации. Всего из газовой столицы ушло на фронт более 1000 человек, сообщил мэр Андрей Воронов.

«Добровольцами поехали свыше 500 новоуренгойцев, не считая наших ребят мобилизованных. На самом деле, есть еще формы набора другие. Больше 1000 человек уже защищают нашу Родину в рамках проведения спецоперации», — сообщил Андрей Воронов в ходе прямого эфира, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация. В ее рамках были призваны и ямальцы. Число военнослужащих-ямальцев в зоне СВО выросло за счет добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ.

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Более 500 жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) заключили контракт с Миноброны РФ для прохождения службы в зоне спецоперации. Всего из газовой столицы ушло на фронт более 1000 человек, сообщил мэр Андрей Воронов. «Добровольцами поехали свыше 500 новоуренгойцев, не считая наших ребят мобилизованных. На самом деле, есть еще формы набора другие. Больше 1000 человек уже защищают нашу Родину в рамках проведения спецоперации», — сообщил Андрей Воронов в ходе прямого эфира, который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация. В ее рамках были призваны и ямальцы. Число военнослужащих-ямальцев в зоне СВО выросло за счет добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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