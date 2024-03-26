Сколько еще украинцев могут мобилизовать

Бывший депутат Рады: на Украине осталось 3,7 млн готовых к мобилизации мужчин

27 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Новые мобилизованные не смогут долго продержаться в зоне СВО, считает Спиридон Килинкаров Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине осталось 3,7 млн мужчин, которых еще могут мобилизовать, но в основной массе они не смогут заменить бойцов, которые уже два года находятся на линии соприкосновения. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Новый закон о мобилизации на Украине призван обновить правовую базу для новой волны призыва. В ходе нее должны быть направлены на фронт до 500 тысяч человек. Документ будет вынесен на парламентское голосование 31 марта, пишет Financial Times. Эта мера направлена на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя. По данным издания, другие новобранцы будут заменять раненых и выполнять прочие задачи в зависимости от ситуации на фронте. Предполагается, что возраст для мобилизации снизят до 19 лет, после получения потенциальными бойцами военной специальности. Сколько человек способна мобилизовать Украина «Если говорить о мобилизационном ресурсе Украины, то надо понимать, что всего в стране находится 11 млн мужчин. Из них мобилизационного возраста порядка 3,7 миллиона. Это те люди, которые потенциально могут быть мобилизованы. Остальных либо уже коснулась это, либо они уже убиты, либо выехали за пределы страны. То есть собрать 500 тысяч человек возможно. До 27 лет вообще никого не брали. Потом требовали снизить возраст для мобилизации до 25 лет, теперь уже до 19», — сказал Спиридон Килинкаров. Как мобилизация на Украине повлияет на ход боевых действий Новость по теме В США призвали украинцев отправляться на фронт независимо от возраста Килинкаров подчеркнул, что «качество» живой силы при такой мобилизации крайне сомнительно. «Это не такой уж и большой ресурс. Когда мы говорим о мобилизации, в первую очередь имеем в виду, что требуют ротации те люди, которые больше двух лет находятся на линии соприкосновений. Равнозначно заменить их новобранцами не получится. У них нет мотивации и боевого опыта. То есть в худшем случае их ждет смерть в первые двое-трое суток, или они успеют сдаться в плен. Линия соприкосновения заминирована, и сделать это не так уж просто. Это не означает, что до настоящего момента или в данный момент не ведется мобилизация, просто называют ее иначе. Она ведется каждый день всеми репрессивными методами», — отметил эксперт. Идею о мобилизации подкинул американский сенатор Линдси Грэм. «Он озвучил эту историю таким образом, что надо предоставить право всем гражданам принимать участие в боевых действиях, снять все возрастные ограничения. Впечатление, что молодые граждане Украины стоят в очереди в военкоматы, а злые депутаты не дают им возможности быть мобилизованными. На самом деле ситуация обстоит диаметрально противоположным образом», — объяснил бывший депутат Верховной Рады Украины. Украина планировала сократить численность армии По его словам, Украина рассматривала вариант по сокращению личного состава, но не решилась из-за Запада. «Главком ВСУ Александр Сырский и ряд депутатов озвучили, что люди не мотивированы, они не представляют особого интереса на линии фронта. Они предложили увеличить в два раза заработную плату, до 200 тысяч гривен, и сократить численность армии, но при этом повысить ее эффективность. Украина могла так сделать, если бы воевала за свои деньги, но Запад крайне негативно бы отнесся к тому, что финансирование должно остаться прежним, а число солдат стать меньше. Такой шаг бы поставил под сомнение всю помощь Украине. Нужно понимать: чем лучше вооружение, тем меньше солдат нужно», — заключил политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине осталось 3,7 млн мужчин, которых еще могут мобилизовать, но в основной массе они не смогут заменить бойцов, которые уже два года находятся на линии соприкосновения. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Новый закон о мобилизации на Украине призван обновить правовую базу для новой волны призыва. В ходе нее должны быть направлены на фронт до 500 тысяч человек. Документ будет вынесен на парламентское голосование 31 марта, пишет Financial Times. Эта мера направлена на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя. По данным издания, другие новобранцы будут заменять раненых и выполнять прочие задачи в зависимости от ситуации на фронте. Предполагается, что возраст для мобилизации снизят до 19 лет, после получения потенциальными бойцами военной специальности. «Если говорить о мобилизационном ресурсе Украины, то надо понимать, что всего в стране находится 11 млн мужчин. Из них мобилизационного возраста порядка 3,7 миллиона. Это те люди, которые потенциально могут быть мобилизованы. Остальных либо уже коснулась это, либо они уже убиты, либо выехали за пределы страны. То есть собрать 500 тысяч человек возможно. До 27 лет вообще никого не брали. Потом требовали снизить возраст для мобилизации до 25 лет, теперь уже до 19», — сказал Спиридон Килинкаров. Килинкаров подчеркнул, что «качество» живой силы при такой мобилизации крайне сомнительно. «Это не такой уж и большой ресурс. Когда мы говорим о мобилизации, в первую очередь имеем в виду, что требуют ротации те люди, которые больше двух лет находятся на линии соприкосновений. Равнозначно заменить их новобранцами не получится. У них нет мотивации и боевого опыта. То есть в худшем случае их ждет смерть в первые двое-трое суток, или они успеют сдаться в плен. Линия соприкосновения заминирована, и сделать это не так уж просто. Это не означает, что до настоящего момента или в данный момент не ведется мобилизация, просто называют ее иначе. Она ведется каждый день всеми репрессивными методами», — отметил эксперт. Идею о мобилизации подкинул американский сенатор Линдси Грэм. «Он озвучил эту историю таким образом, что надо предоставить право всем гражданам принимать участие в боевых действиях, снять все возрастные ограничения. Впечатление, что молодые граждане Украины стоят в очереди в военкоматы, а злые депутаты не дают им возможности быть мобилизованными. На самом деле ситуация обстоит диаметрально противоположным образом», — объяснил бывший депутат Верховной Рады Украины. По его словам, Украина рассматривала вариант по сокращению личного состава, но не решилась из-за Запада. «Главком ВСУ Александр Сырский и ряд депутатов озвучили, что люди не мотивированы, они не представляют особого интереса на линии фронта. Они предложили увеличить в два раза заработную плату, до 200 тысяч гривен, и сократить численность армии, но при этом повысить ее эффективность. Украина могла так сделать, если бы воевала за свои деньги, но Запад крайне негативно бы отнесся к тому, что финансирование должно остаться прежним, а число солдат стать меньше. Такой шаг бы поставил под сомнение всю помощь Украине. Нужно понимать: чем лучше вооружение, тем меньше солдат нужно», — заключил политолог.