Данилов впервые прокомментировал свое увольнение с поста главы СНБО

Данилов о своем увольнении: мне не стыдно за проведенную работу
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов,  stock
Алексей Данилов поблагодарил Владимира Зеленского за доверие Фото:

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что он посвятил себя полностью работе и чувствует гордость за свои действия. Так он прокомментировал свое увольнение.

«Четыре года, пять месяцев, 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно», — заявил Данилов в соцсетях.

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Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и украинских граждан — за возможность служить государству. По его словам, на должности ему бывало «трудно» и иногда случаи казались «беспросветными».

Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает телеканал 360. Причина снятия с должности не указывается. URA.RU собрало основные факты о Данилове, в том числе то, как бывший участник ОПГ пришел во власть.

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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что он посвятил себя полностью работе и чувствует гордость за свои действия. Так он прокомментировал свое увольнение. «Четыре года, пять месяцев, 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно», — заявил Данилов в соцсетях. Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и украинских граждан — за возможность служить государству. По его словам, на должности ему бывало «трудно» и иногда случаи казались «беспросветными». Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает телеканал 360. Причина снятия с должности не указывается. URA.RU собрало основные факты о Данилове, в том числе то, как бывший участник ОПГ пришел во власть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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