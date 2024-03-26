Данилов впервые прокомментировал свое увольнение с поста главы СНБО

Данилов о своем увольнении: мне не стыдно за проведенную работу

26 марта 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов поблагодарил Владимира Зеленского за доверие Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что он посвятил себя полностью работе и чувствует гордость за свои действия. Так он прокомментировал свое увольнение. «Четыре года, пять месяцев, 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно», — заявил Данилов в соцсетях. Новость по теме Зеленский уволил главу СНБО: биография Данилова Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и украинских граждан — за возможность служить государству. По его словам, на должности ему бывало «трудно» и иногда случаи казались «беспросветными». Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает телеканал 360. Причина снятия с должности не указывается. URA.RU собрало основные факты о Данилове, в том числе то, как бывший участник ОПГ пришел во власть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что он посвятил себя полностью работе и чувствует гордость за свои действия. Так он прокомментировал свое увольнение. «Четыре года, пять месяцев, 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно», — заявил Данилов в соцсетях. Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и украинских граждан — за возможность служить государству. По его словам, на должности ему бывало «трудно» и иногда случаи казались «беспросветными». Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает телеканал 360. Причина снятия с должности не указывается. URA.RU собрало основные факты о Данилове, в том числе то, как бывший участник ОПГ пришел во власть.