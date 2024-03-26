Данилов впервые прокомментировал свое увольнение с поста главы СНБО

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что он посвятил себя полностью работе и чувствует гордость за свои действия. Так он прокомментировал свое увольнение.
«Четыре года, пять месяцев, 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно», — заявил Данилов в соцсетях.
Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и украинских граждан — за возможность служить государству. По его словам, на должности ему бывало «трудно» и иногда случаи казались «беспросветными».
Ранее Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова, передает телеканал 360. Причина снятия с должности не указывается. URA.RU собрало основные факты о Данилове, в том числе то, как бывший участник ОПГ пришел во власть.
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