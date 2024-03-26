Зеленский уволил главу СНБО: биография Данилова

Зеленский уволил главу СНБО Украины Данилова

26 марта 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов в молодости был участником преступной банды Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Причина снятия с должности не указывается. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки. URA.RU расскажет в материале, чем известен Алексей Данилов. Биография Данилов родился 7 сентября 1962 году в городе Красный Луч Луганской области Украинской ССР. Его воспитанием занимался отчим по имени Вячеслав, однако из-за ошибки в документах буква «В» в его отчестве превратилась в «М». Это привело к тому, что будущий чиновник получил довольно странное отчество Мячеславович. Данилов окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум по специальности «ветеринар». В 1999 году Данилов получил диплом Луганского государственного педагогического университета имени Тараса Шевченко по специальности «учитель истории». Также у Данилова есть дипломы по специальности «менеджмент» и «юрист». В 1994—1997 годах он был мэром Луганска, в 2005 году главой Луганской области, в 2006—2007 годах депутатом Верховной Рады. В 1990-е Данилов был членом самой крупной банды Луганска. Связь с бандитами По открытом источникам, Данилов часто появлялся в компании одного из самых известных криминальных авторитетов Луганска тех лет — Валерия Доброславского, который был известен как Доброслав или Добрик. Банда Доброславского занималась угоном автомобилей, рэкетом под вывеской защиты рынков. В состав ОПГ входили бывшие спортсмены, в основном, боксеры и дзюдоисты. В банде соблюдалась строгая дисциплина: запрещалось употребление алкоголя, наркотиков, табака. Участники банды обязательно тренировались в спортивных залах, построенных специально для них. К середине 1990-х годов Добрик уничтожил другие криминальные группировки в Луганске. Когда его ближайший помощник, Данилов, в 1994 году стал мэром города, жители Луганска осознали, что власть теперь контролируется бандитами. На данный момент экс-секретарь СНБО отрицает связь с Добриком, утверждая, что у них были исключительно деловые контакты на протяжении всего срока. Однако на старых фотографиях Данилов изображен в малиновом пиджаке, сидящим рядом с Доброславским, что свидетельствует о его высоком положении в банде. Карьера в политике В 1997 году, в возрасте 35 лет, Данилов потерял должность из-за давления депутатов Луганского горсовета, подвергнувшись импичменту после убийства Доброславского. Впоследствии он стал губернатором Луганской области, но был уволен и в 2006 году стал депутатом Верховной рады. По данным открытых источников, с 2019 года Данилов занимал должность заместителя директора Института европейской интеграции и развития, прежде чем его назначили секретарем СНБО. Назначение было связано с кадровым дефицитом в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Также причиной стали его русофобские заявления. Самое известное высказывание Данилова: «Вы (россияне — прим. URA.RU) нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале». Увольнение с должности секретаря СНБО По данным СМИ, замена секретаря СНБО была скорее формальной, поскольку с февраля 2022 года Данилов утратил значительное влияние на политические процессы. Также у него был острый конфликт с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком в июне 2022 года. С тех пор Данилов выполнял «технические» обязанности, но оставался публичным лицом, давая интервью и комментарии. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем telegram-канале, что Данилов может быть назначен послом Украины в Норвегии. Также открытые источники утверждают, что замена Данилова связана с неудачным контрнаступлением ВСУ в 2023 году. Бывший секретарь СНБО неоднократно обвинял Запад в провале, так как государства не отправляли нужного количества помощи. Он утверждал, что множество стран создает давление на Украину, чтобы уговорить ее сесть за стол переговоров на условиях России. По его словам, подпись президента США под Будапештским меморандумом ничего не стоит. По этому договору в 1994 году Штаты отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский президент Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Причина снятия с должности не указывается. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки. URA.RU расскажет в материале, чем известен Алексей Данилов. Данилов родился 7 сентября 1962 году в городе Красный Луч Луганской области Украинской ССР. Его воспитанием занимался отчим по имени Вячеслав, однако из-за ошибки в документах буква «В» в его отчестве превратилась в «М». Это привело к тому, что будущий чиновник получил довольно странное отчество Мячеславович. Данилов окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум по специальности «ветеринар». В 1999 году Данилов получил диплом Луганского государственного педагогического университета имени Тараса Шевченко по специальности «учитель истории». Также у Данилова есть дипломы по специальности «менеджмент» и «юрист». В 1994—1997 годах он был мэром Луганска, в 2005 году главой Луганской области, в 2006—2007 годах депутатом Верховной Рады. В 1990-е Данилов был членом самой крупной банды Луганска. По открытом источникам, Данилов часто появлялся в компании одного из самых известных криминальных авторитетов Луганска тех лет — Валерия Доброславского, который был известен как Доброслав или Добрик. Банда Доброславского занималась угоном автомобилей, рэкетом под вывеской защиты рынков. В состав ОПГ входили бывшие спортсмены, в основном, боксеры и дзюдоисты. В банде соблюдалась строгая дисциплина: запрещалось употребление алкоголя, наркотиков, табака. Участники банды обязательно тренировались в спортивных залах, построенных специально для них. К середине 1990-х годов Добрик уничтожил другие криминальные группировки в Луганске. Когда его ближайший помощник, Данилов, в 1994 году стал мэром города, жители Луганска осознали, что власть теперь контролируется бандитами. На данный момент экс-секретарь СНБО отрицает связь с Добриком, утверждая, что у них были исключительно деловые контакты на протяжении всего срока. Однако на старых фотографиях Данилов изображен в малиновом пиджаке, сидящим рядом с Доброславским, что свидетельствует о его высоком положении в банде. В 1997 году, в возрасте 35 лет, Данилов потерял должность из-за давления депутатов Луганского горсовета, подвергнувшись импичменту после убийства Доброславского. Впоследствии он стал губернатором Луганской области, но был уволен и в 2006 году стал депутатом Верховной рады. По данным открытых источников, с 2019 года Данилов занимал должность заместителя директора Института европейской интеграции и развития, прежде чем его назначили секретарем СНБО. Назначение было связано с кадровым дефицитом в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Также причиной стали его русофобские заявления. Самое известное высказывание Данилова: «Вы (россияне — прим. URA.RU) нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале». По данным СМИ, замена секретаря СНБО была скорее формальной, поскольку с февраля 2022 года Данилов утратил значительное влияние на политические процессы. Также у него был острый конфликт с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком в июне 2022 года. С тех пор Данилов выполнял «технические» обязанности, но оставался публичным лицом, давая интервью и комментарии. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем telegram-канале, что Данилов может быть назначен послом Украины в Норвегии. Также открытые источники утверждают, что замена Данилова связана с неудачным контрнаступлением ВСУ в 2023 году. Бывший секретарь СНБО неоднократно обвинял Запад в провале, так как государства не отправляли нужного количества помощи. Он утверждал, что множество стран создает давление на Украину, чтобы уговорить ее сесть за стол переговоров на условиях России. По его словам, подпись президента США под Будапештским меморандумом ничего не стоит. По этому договору в 1994 году Штаты отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.