Губернатор ХМАО устроила разнос мэру на совещании

Губернатор Комарова устроила выволочку мэру Нефтеюганска

26 марта 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова была недовольна пожаром в аварийной деревяшке Нефтеюганска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила выволочку главе Нефтеюганска Эльвире Бугай за пожар в аварийном доме. Чиновники расселили жителей из «деревяшки», а снести ее не успели, и она сгорела накануне вечером. О разговоре главы региона с мэром URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. «Пожарные рассматривают разные версии случившегося, в том числе и поджог хулиганами. Комарову возмутило, что мэрия за несколько месяцев так и не приступила к разбору дома. После разноса на совещании Бугай пообещала губернатору максимально сократить сроки между расселением и сносом авариек», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в расселенном доме в 11-м микрорайоне Нефтеюганска. Никто из жителей не пострадал, но люди из соседних многоэтажек жаловались на сильный запах гари. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила выволочку главе Нефтеюганска Эльвире Бугай за пожар в аварийном доме. Чиновники расселили жителей из «деревяшки», а снести ее не успели, и она сгорела накануне вечером. О разговоре главы региона с мэром URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. «Пожарные рассматривают разные версии случившегося, в том числе и поджог хулиганами. Комарову возмутило, что мэрия за несколько месяцев так и не приступила к разбору дома. После разноса на совещании Бугай пообещала губернатору максимально сократить сроки между расселением и сносом авариек», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в расселенном доме в 11-м микрорайоне Нефтеюганска. Никто из жителей не пострадал, но люди из соседних многоэтажек жаловались на сильный запах гари.