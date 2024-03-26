Губернатор ХМАО устроила разнос мэру на совещании

Губернатор Комарова устроила выволочку мэру Нефтеюганска
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова была недовольна пожаром в аварийной деревяшке Нефтеюганска Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила выволочку главе Нефтеюганска Эльвире Бугай за пожар в аварийном доме. Чиновники расселили жителей из «деревяшки», а снести ее не успели, и она сгорела накануне вечером. О разговоре главы региона с мэром URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры.

«Пожарные рассматривают разные версии случившегося, в том числе и поджог хулиганами. Комарову возмутило, что мэрия за несколько месяцев так и не приступила к разбору дома. После разноса на совещании Бугай пообещала губернатору максимально сократить сроки между расселением и сносом авариек», — рассказал инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в расселенном доме в 11-м микрорайоне Нефтеюганска. Никто из жителей не пострадал, но люди из соседних многоэтажек жаловались на сильный запах гари.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила выволочку главе Нефтеюганска Эльвире Бугай за пожар в аварийном доме. Чиновники расселили жителей из «деревяшки», а снести ее не успели, и она сгорела накануне вечером. О разговоре главы региона с мэром URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. «Пожарные рассматривают разные версии случившегося, в том числе и поджог хулиганами. Комарову возмутило, что мэрия за несколько месяцев так и не приступила к разбору дома. После разноса на совещании Бугай пообещала губернатору максимально сократить сроки между расселением и сносом авариек», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в расселенном доме в 11-м микрорайоне Нефтеюганска. Никто из жителей не пострадал, но люди из соседних многоэтажек жаловались на сильный запах гари.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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