Губернатор ХМАО устроила разнос мэру на совещании

Губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила выволочку главе Нефтеюганска Эльвире Бугай за пожар в аварийном доме. Чиновники расселили жителей из «деревяшки», а снести ее не успели, и она сгорела накануне вечером. О разговоре главы региона с мэром URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры.
«Пожарные рассматривают разные версии случившегося, в том числе и поджог хулиганами. Комарову возмутило, что мэрия за несколько месяцев так и не приступила к разбору дома. После разноса на совещании Бугай пообещала губернатору максимально сократить сроки между расселением и сносом авариек», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в расселенном доме в 11-м микрорайоне Нефтеюганска. Никто из жителей не пострадал, но люди из соседних многоэтажек жаловались на сильный запах гари.
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