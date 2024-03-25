В ХМАО горит двухэтажный многоквартирный дом. Фото, видео

25 марта 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске тушат пожар на территории в 400 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) загорелась деревянная двухэтажка в 11-м микрорайоне города. В МЧС по ХМАО сообщили, что дом расселен, угрозы соседним строениям нет. «Возгорание деревянного двухэтажного многоквартирного дома в Нефтеюганске произошло в 19-07, он расселен — людей в нем не было. В 19-12 пробыли пожарные отряды, было уже открытое горение второго этажа с выходом на кровлю. На месте работает семь единиц техники, 40 сотрудников», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по ХМАО. Огонь распространился на территорию в 400 квадратных метров, но МЧС удалось локализовать пожар. Соседние здания защищены от угрозы перехода пламени. Жители города жалуются на сильный запах гари. В Нефтеюганске горит деревянная двухэтажка паблик «Типичный Нефтеюганск», vk.com Фото: Видео: telegram-канал «Это Юганск, детка!» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нефтеюганске (ХМАО) загорелась деревянная двухэтажка в 11-м микрорайоне города. В МЧС по ХМАО сообщили, что дом расселен, угрозы соседним строениям нет. «Возгорание деревянного двухэтажного многоквартирного дома в Нефтеюганске произошло в 19-07, он расселен — людей в нем не было. В 19-12 пробыли пожарные отряды, было уже открытое горение второго этажа с выходом на кровлю. На месте работает семь единиц техники, 40 сотрудников», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по ХМАО. Огонь распространился на территорию в 400 квадратных метров, но МЧС удалось локализовать пожар. Соседние здания защищены от угрозы перехода пламени. Жители города жалуются на сильный запах гари. Видео: telegram-канал «Это Юганск, детка!»