В ХМАО горит двухэтажный многоквартирный дом. Фото, видео

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, пожарные
В Нефтеюганске тушат пожар на территории в 400 квадратных метров Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) загорелась деревянная двухэтажка в 11-м микрорайоне города. В МЧС по ХМАО сообщили, что дом расселен, угрозы соседним строениям нет.

«Возгорание деревянного двухэтажного многоквартирного дома в Нефтеюганске произошло в 19-07, он расселен — людей в нем не было. В 19-12 пробыли пожарные отряды, было уже открытое горение второго этажа с выходом на кровлю. На месте работает семь единиц техники, 40 сотрудников», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Огонь распространился на территорию в 400 квадратных метров, но МЧС удалось локализовать пожар. Соседние здания защищены от угрозы перехода пламени. Жители города жалуются на сильный запах гари.

В Нефтеюганске горит деревянная двухэтажка
В Нефтеюганске горит деревянная двухэтажка
Фото:

Видео: telegram-канал «Это Юганск, детка!»

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В Нефтеюганске (ХМАО) загорелась деревянная двухэтажка в 11-м микрорайоне города. В МЧС по ХМАО сообщили, что дом расселен, угрозы соседним строениям нет. «Возгорание деревянного двухэтажного многоквартирного дома в Нефтеюганске произошло в 19-07, он расселен — людей в нем не было. В 19-12 пробыли пожарные отряды, было уже открытое горение второго этажа с выходом на кровлю. На месте работает семь единиц техники, 40 сотрудников», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по ХМАО. Огонь распространился на территорию в 400 квадратных метров, но МЧС удалось локализовать пожар. Соседние здания защищены от угрозы перехода пламени. Жители города жалуются на сильный запах гари. Видео: telegram-канал «Это Юганск, детка!»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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