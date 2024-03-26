26 марта 2024

Краснов заявил, что преступникам не выгодно сбегать из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Преступников, сбежавших за границу, экстрадируют Фото:

Преступникам не выгодно сбегать из России, так как многие страны остались привержены правовым актам в сфере экстрадиции (передаче одним государством другому граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления). Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Какие проблемы будут у граждан тех стран, власти которых оставили у себя убийц, контрабандистов и других обвиняемых в совершении преступлений? Более безопасными эти государства не стали. Про тех, кто хочет сбежать от наказания за границу, скажу: многие страны привержены правовым актам в сфере выдачи преступников. Именно они в прошлом году экстрадировали более 150 человек по нашим запросам», — заявил Краснов в интервью «Коммерсанту».

До декабря 2022 года иностранные государства выдали России 166 человек. В 2021 году власти США выпустили из-под стражи россиянина Алексея Буркова, который в общей сложности провел шесть лет в заключении в штатах и Израиле, пишет «Национальная служба новостей».

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Преступникам не выгодно сбегать из России, так как многие страны остались привержены правовым актам в сфере экстрадиции (передаче одним государством другому граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления). Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Какие проблемы будут у граждан тех стран, власти которых оставили у себя убийц, контрабандистов и других обвиняемых в совершении преступлений? Более безопасными эти государства не стали. Про тех, кто хочет сбежать от наказания за границу, скажу: многие страны привержены правовым актам в сфере выдачи преступников. Именно они в прошлом году экстрадировали более 150 человек по нашим запросам», — заявил Краснов в интервью «Коммерсанту». До декабря 2022 года иностранные государства выдали России 166 человек. В 2021 году власти США выпустили из-под стражи россиянина Алексея Буркова, который в общей сложности провел шесть лет в заключении в штатах и Израиле, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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