Краснов заявил, что преступникам не выгодно сбегать из России

26 марта 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Преступников, сбежавших за границу, экстрадируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преступникам не выгодно сбегать из России, так как многие страны остались привержены правовым актам в сфере экстрадиции (передаче одним государством другому граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления). Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Какие проблемы будут у граждан тех стран, власти которых оставили у себя убийц, контрабандистов и других обвиняемых в совершении преступлений? Более безопасными эти государства не стали. Про тех, кто хочет сбежать от наказания за границу, скажу: многие страны привержены правовым актам в сфере выдачи преступников. Именно они в прошлом году экстрадировали более 150 человек по нашим запросам», — заявил Краснов в интервью « Коммерсанту ». До декабря 2022 года иностранные государства выдали России 166 человек. В 2021 году власти США выпустили из-под стражи россиянина Алексея Буркова, который в общей сложности провел шесть лет в заключении в штатах и Израиле, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преступникам не выгодно сбегать из России, так как многие страны остались привержены правовым актам в сфере экстрадиции (передаче одним государством другому граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления). Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Какие проблемы будут у граждан тех стран, власти которых оставили у себя убийц, контрабандистов и других обвиняемых в совершении преступлений? Более безопасными эти государства не стали. Про тех, кто хочет сбежать от наказания за границу, скажу: многие страны привержены правовым актам в сфере выдачи преступников. Именно они в прошлом году экстрадировали более 150 человек по нашим запросам», — заявил Краснов в интервью «Коммерсанту». До декабря 2022 года иностранные государства выдали России 166 человек. В 2021 году власти США выпустили из-под стражи россиянина Алексея Буркова, который в общей сложности провел шесть лет в заключении в штатах и Израиле, пишет «Национальная служба новостей».