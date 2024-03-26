В ОП РФ сочли возвращением к варварству отмену моратория на смертную казнь

Общественная палата (ОП) РФ не станет обсуждать отмену моратория на смертную казнь, поскольку возвращение к этой практике считает варварством. Об этом заявила секретарь ОП Лидия Михеева.
"ОП не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. <...> Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать", — рассказала Михеева в беседе с ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не занимается вопросом об отмене моратория на смертную казнь, передает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявлял, что все законы о применении в России смертной казни уже приняты. Само решение об отмене моратория зависит от Конституционного суда.
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