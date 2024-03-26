26 марта 2024

В ОП РФ сочли возвращением к варварству отмену моратория на смертную казнь

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Общественная палата не станет рассматривать отмену моратория на смертную казнь
Общественная палата не станет рассматривать отмену моратория на смертную казнь Фото:

Общественная палата (ОП) РФ не станет обсуждать отмену моратория на смертную казнь, поскольку возвращение к этой практике считает варварством. Об этом заявила секретарь ОП Лидия Михеева.

"ОП не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. <...> Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать", — рассказала Михеева в беседе с ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не занимается вопросом об отмене моратория на смертную казнь, передает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявлял, что все законы о применении в России смертной казни уже приняты. Само решение об отмене моратория зависит от Конституционного суда. 

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Общественная палата (ОП) РФ не станет обсуждать отмену моратория на смертную казнь, поскольку возвращение к этой практике считает варварством. Об этом заявила секретарь ОП Лидия Михеева. "ОП не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. <...> Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать", — рассказала Михеева в беседе с ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не занимается вопросом об отмене моратория на смертную казнь, передает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявлял, что все законы о применении в России смертной казни уже приняты. Само решение об отмене моратория зависит от Конституционного суда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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