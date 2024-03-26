26 марта 2024

В челябинском поселке продается гостиница за 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиницы 4 звезды. Курган , гостиница, версаль, гостиница версаль, авеню
Продавец отмечает, что территория участка позволяет построить дополнительные площади для проживания Фото:

В Сосновском районе Челябинской области на продажу выставлена гостиница с земельным участком за 100 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений.

«Продается объект свободного назначения, подходящий для размещения и организации загородной гостиницы, ресторана, пансионата. Объект расположен в деревне Бутаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Согласно фото, на участке находится один небольшой двухэтажный дом. Автор объявления сообщает, что участок такой большой, что можно построить еще несколько зданий.

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В Сосновском районе Челябинской области на продажу выставлена гостиница с земельным участком за 100 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений. «Продается объект свободного назначения, подходящий для размещения и организации загородной гостиницы, ресторана, пансионата. Объект расположен в деревне Бутаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Согласно фото, на участке находится один небольшой двухэтажный дом. Автор объявления сообщает, что участок такой большой, что можно построить еще несколько зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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