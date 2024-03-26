В челябинском поселке продается гостиница за 100 млн рублей

Продавец отмечает, что территория участка позволяет построить дополнительные площади для проживания
В Сосновском районе Челябинской области на продажу выставлена гостиница с земельным участком за 100 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений.
«Продается объект свободного назначения, подходящий для размещения и организации загородной гостиницы, ресторана, пансионата. Объект расположен в деревне Бутаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Согласно фото, на участке находится один небольшой двухэтажный дом. Автор объявления сообщает, что участок такой большой, что можно построить еще несколько зданий.
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