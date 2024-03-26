В челябинском поселке продается гостиница за 100 млн рублей

27 марта 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Продавец отмечает, что территория участка позволяет построить дополнительные площади для проживания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области на продажу выставлена гостиница с земельным участком за 100 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений. «Продается объект свободного назначения, подходящий для размещения и организации загородной гостиницы, ресторана, пансионата. Объект расположен в деревне Бутаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Согласно фото, на участке находится один небольшой двухэтажный дом. Автор объявления сообщает, что участок такой большой, что можно построить еще несколько зданий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области на продажу выставлена гостиница с земельным участком за 100 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений. «Продается объект свободного назначения, подходящий для размещения и организации загородной гостиницы, ресторана, пансионата. Объект расположен в деревне Бутаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Согласно фото, на участке находится один небольшой двухэтажный дом. Автор объявления сообщает, что участок такой большой, что можно построить еще несколько зданий.