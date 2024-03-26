26 марта 2024

Какие модели выбирают жители ЯНАО при покупке авто с пробегом

Жители ЯНАО при покупке авто с пробегом выбирают отечественные бренды
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на автомобили ВАЗ с пробегом в ЯНАО составил 27% Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа при покупке подержанных автомобилей отдают предпочтение моделям ВАЗ. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в начале 2024 года выбор в пользу Lada Priora сделали 6% ямальцев, а в пользу Lada 2110 — 3,4%.

«В Ямало-Ненецком автономном округе в начале 2024 самыми популярными моделями авто с пробегом по доле спроса на платформе стали Lada Priora (6%) и Lada 2110 (3,4%)» — сообщили аналитики «Авито Авто» корреспонденту URA.RU. В целом спрос на отечественный бренд в сегменте подержанных автомобилей составил 27%. Средняя стоимость приобретаемых автомобилей Lada Priora составила 490 тысяч рублей, а Lada 2110 — 170 тысяч.

Среди зарубежных автомобилей с пробегом ямальцы отдавали предпочтение брендам Toyota и Hyundai. Спрос на них составил 12% и 7% соответственно. Самой популярной моделью стала Hyundai Solaris с долей спроса в 3% и средней стоимостью в 1,1 миллиона рублей.

На рынке новых авто жители Ямала в начале 2024 года сделали выбор в пользу внедорожников. Спрос на бренд УАЗ составил 84%. В топ-3 востребованных моделей вошли — УАЗ Patriot, УАЗ Pickup и УАЗ Профи.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа при покупке подержанных автомобилей отдают предпочтение моделям ВАЗ. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в начале 2024 года выбор в пользу Lada Priora сделали 6% ямальцев, а в пользу Lada 2110 — 3,4%. «В Ямало-Ненецком автономном округе в начале 2024 самыми популярными моделями авто с пробегом по доле спроса на платформе стали Lada Priora (6%) и Lada 2110 (3,4%)» — сообщили аналитики «Авито Авто» корреспонденту URA.RU. В целом спрос на отечественный бренд в сегменте подержанных автомобилей составил 27%. Средняя стоимость приобретаемых автомобилей Lada Priora составила 490 тысяч рублей, а Lada 2110 — 170 тысяч. Среди зарубежных автомобилей с пробегом ямальцы отдавали предпочтение брендам Toyota и Hyundai. Спрос на них составил 12% и 7% соответственно. Самой популярной моделью стала Hyundai Solaris с долей спроса в 3% и средней стоимостью в 1,1 миллиона рублей. На рынке новых авто жители Ямала в начале 2024 года сделали выбор в пользу внедорожников. Спрос на бренд УАЗ составил 84%. В топ-3 востребованных моделей вошли — УАЗ Patriot, УАЗ Pickup и УАЗ Профи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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