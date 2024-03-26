Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии

Вучич: Сербия в ближайшее время столкнется с угрозой национальным интересам

27 марта 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Вучич пообещал гражданам сообщить о каких угрозах шла речь в ближайшее время Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Власти Сербии предупредили граждан о том, что в ближайшее время страна столкнется с угрозой своим национальным интересам. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич. «Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии. Будет тяжело, как никогда тяжело», — такое заявление Вучич сделал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С какими угрозами столкнется страна, он не уточнил. Однако Вучич добавил, что расскажет гражданам о новых вызовах в ближайшие дни. Журналисты боснийской радиостанции Radio Sarajevo предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы. В начале февраля власти Косово заявили о начале переходного периода по использованию евро в качестве местной валюты, передает телеканал 360. Вучич считает это провокацией, а отказ от сербского динара — дискриминацией части населения страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сербии предупредили граждан о том, что в ближайшее время страна столкнется с угрозой своим национальным интересам. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич. «Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии. Будет тяжело, как никогда тяжело», — такое заявление Вучич сделал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С какими угрозами столкнется страна, он не уточнил. Однако Вучич добавил, что расскажет гражданам о новых вызовах в ближайшие дни. Журналисты боснийской радиостанции Radio Sarajevo предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы. В начале февраля власти Косово заявили о начале переходного периода по использованию евро в качестве местной валюты, передает телеканал 360. Вучич считает это провокацией, а отказ от сербского динара — дискриминацией части населения страны.