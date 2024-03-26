26 марта 2024

Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии

Вучич: Сербия в ближайшее время столкнется с угрозой национальным интересам
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Вучич пообещал гражданам сообщить о каких угрозах шла речь в ближайшее время Фото:

Власти Сербии предупредили граждан о том, что в ближайшее время страна столкнется с угрозой своим национальным интересам. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии. Будет тяжело, как никогда тяжело», — такое заявление Вучич сделал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

С какими угрозами столкнется страна, он не уточнил. Однако Вучич добавил, что расскажет гражданам о новых вызовах в ближайшие дни. Журналисты боснийской радиостанции Radio Sarajevo предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы.

В начале февраля власти Косово заявили о начале переходного периода по использованию евро в качестве местной валюты, передает телеканал 360. Вучич считает это провокацией, а отказ от сербского динара — дискриминацией части населения страны.

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Власти Сербии предупредили граждан о том, что в ближайшее время страна столкнется с угрозой своим национальным интересам. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич. «Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии. Будет тяжело, как никогда тяжело», — такое заявление Вучич сделал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С какими угрозами столкнется страна, он не уточнил. Однако Вучич добавил, что расскажет гражданам о новых вызовах в ближайшие дни. Журналисты боснийской радиостанции Radio Sarajevo предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы. В начале февраля власти Косово заявили о начале переходного периода по использованию евро в качестве местной валюты, передает телеканал 360. Вучич считает это провокацией, а отказ от сербского динара — дискриминацией части населения страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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