Сгоревший «Крокус Сити Холл» был заложен по кредиту

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором ранее произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка. Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Здание № 20 на Международной улице площадью свыше 38 тыс. квадратных метров <…> заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года», — говорится в выписке ЕГРН, с которой ознакомился РБК. Отмечается, что этот договор ранее перезаключался, а в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. В МЧС России сообщили, что аварийно-спасательные работы в пострадавшем в результате нападения здании завершены, передает телеканал 360.

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Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором ранее произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка. Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). «Здание № 20 на Международной улице площадью свыше 38 тыс. квадратных метров <…> заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года», — говорится в выписке ЕГРН, с которой ознакомился РБК. Отмечается, что этот договор ранее перезаключался, а в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. В МЧС России сообщили, что аварийно-спасательные работы в пострадавшем в результате нападения здании завершены, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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