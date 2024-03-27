Сгоревший «Крокус Сити Холл» был заложен по кредиту

Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором ранее произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка. Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
«Здание № 20 на Международной улице площадью свыше 38 тыс. квадратных метров <…> заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года», — говорится в выписке ЕГРН, с которой ознакомился РБК. Отмечается, что этот договор ранее перезаключался, а в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. В МЧС России сообщили, что аварийно-спасательные работы в пострадавшем в результате нападения здании завершены, передает телеканал 360.
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