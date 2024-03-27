Как организована охрана концертных площадок в России

РБК: прокуратура РФ не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»

27 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Юрий Афонин отметил необходимость сделать выводы в законодательной и правоприменительной сферах после трагедии в «Крокус Сити Холле» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в «Крокус Сити Холле» владелец здания Араз Агаларов отметил, что когда из машины выходят люди в камуфляже и с автоматическим оружием и начинают всех расстреливать, то никакая служба безопасности не справится. Сообщалось, что генеральная прокуратура России не нашла нарушений в организации охраны зала. Газета РБК рассказала, как устроена система обеспечения безопасности на концертах. Об этом — в материале URA.RU. Основные требования безопасности на массовых мероприятиях В России не существует единого документа, который бы устанавливал правила проведения массовых мероприятий. Однако есть ряд нормативных актов, касающихся организации безопасности на таких событиях. В пресс-службе МТС Live (управляет сетью «МТС Live Холл») объяснили, что безопасность на массовых мероприятиях устанавливается в соответствии с постановлением правительства от 2015 года и распоряжением мэра Москвы от 2000 года. Охрана и полиция Новость по теме Как должна быть устроена система пожарной безопасности в здании, подобном «Крокусу» В соответствии с пунктом 24 постановления правительства, касающегося антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, на концертах и других массовых мероприятиях обязательно должна организовываться физическая охрана. Для поддержания правопорядка могут быть привлечены различные общественные объединения и частные охранные предприятия (ЧОПы), в порядке, установленном законодательством. Однако как отмечают в МТС Live, конкретных разъяснений по исполнению пункта 24 нет. Формально, для соблюдения этого требования достаточно присутствия одного сотрудника полиции, а норма по количеству охранников не утверждена. Регулирование вопроса присутствия полиции на массовых мероприятиях осуществляется Федеральным законом «О полиции». Он устанавливает обязанность полиции оказывать содействие в обеспечении безопасности граждан. Согласно пункту 25 постановления правительства, патрули МВД и Росгвардии должны быть расположены как можно ближе к местам массового пребывания людей для оперативного реагирования на изменения обстановки. МТС Live разъясняет, что для исполнения этого требования организаторы направляют уведомление в УВД и согласовывают план безопасности. Количество сотрудников полиции, выделяемых для охраны, определяется УВД самостоятельно. Организация медицинской помощи Наличие медицинской помощи на массовых мероприятиях не закреплено на федеральном уровне и может варьироваться в зависимости от региона. В Москве, например, присутствие скорой помощи и противопожарных служб предписано распоряжением мэра. В то же время, нет единого документа, который бы регламентировал количество необходимых сотрудников скорой помощи. Решение о количестве бригад для дежурства принимается каждым организатором индивидуально, исходя из собственного опыта. Финансирование наема бригад скорой помощи обеспечивается из бюджета мероприятия за счет организатора. МТС Live подчеркивает, что карета скорой помощи всегда присутствует на их мероприятиях. Практика обеспечения безопасности на массовых мероприятиях В России нет единого законодательного акта, регламентирующего меры безопасности на концертах. По словам Евгения Финкельштейна, главы PMI и совладельца Kassir.ru, концертные залы часто используют услуги частных охранных предприятий без оружия. Некоторые залы имеют собственные внутренние нормативы, а другие, как «ВТБ Арена», согласовывают мероприятия с полицией. Юристы и эксперты подтверждают отсутствие четких требований к обеспечению вооруженной охраны на мероприятиях. Михаил Аничкин из Союза частных предприятий в сфере безопасности указывает на обязательность паспорта антитеррористической защищенности для объектов массового посещения. Этот документ хотя и содержит перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности, но не несет серьезных последствий за его отсутствие, кроме небольших штрафов и административной ответственности. Организация охраны на концертах в России Алексей Добрынин из коллегии адвокатов Pen & Paper отмечает, что обеспечение безопасности на концертах обычно возлагается на ЧОПы, но их привлечение не является обязательным и осуществляется за счет организаторов мероприятий. Сотрудники ЧОПов не несут уголовной ответственности за неисполнение своих обязанностей в отличие от случаев превышения полномочий. Андрей Торянников из a.t.Legal указывает, что охранники ЧОПов в основном занимаются предотвращением мелких правонарушений и организацией пропускного режима. По закону, охранники могут иметь при себе огнестрельное оружие (не более одной единицы на двух охранников), но использовать его могут только в определенных законом случаях. Концертный директор Табриз Шахиди подчеркивает, что лишь охранники шестого разряда имеют право на ношение огнестрельного оружия. Олег Сабаев, эксперт в области безопасности и полковник полиции в отставке, указывает на стремление бизнеса экономить на службах безопасности, что часто приводит к выбору менее квалифицированных охранников без оружия в ущерб эффективности мер безопасности. Какие изменения нужны в законодательстве для обеспечения безопасности Новость по теме Названы детали биографии новых арестованных по делу о теракте в «Крокусе». Фото, видео Депутат Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил с предложением законодательно установить обязанность для ЧОО обеспечивать вооруженную охрану объектов с высоким уровнем антитеррористической защищенности. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин отметил необходимость сделать выводы в законодательной и правоприменительной сферах после трагедии в «Крокус Сити Холле». Евгений Финкельштейн подчеркивает, что концертные площадки должны иметь возможность запрашивать полицейских для охраны мероприятий, указывая на ограничения ЧОПов и отсутствие такой практики, в отличие от спортивных мероприятий. Президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин высказался за создание оперативной комиссии, включающей профессионалов шоу-бизнеса, силовиков и представителей власти, для разработки сбалансированной политики безопасности массовых мероприятий, подчеркивая важность независимости индустрии в принятии решений о собственной безопасности. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. Хинштейн заявлял, что группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей «Крокус», не прибыла на место совершения теракта, хотя располагалась в соседнем здании, передает «Национальная служба новостей». Он также говорил о том, что у охранников было оружие, но оно хранилось в специальном помещении соседнего здания, сообщало Vse42.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в «Крокус Сити Холле» владелец здания Араз Агаларов отметил, что когда из машины выходят люди в камуфляже и с автоматическим оружием и начинают всех расстреливать, то никакая служба безопасности не справится. Сообщалось, что генеральная прокуратура России не нашла нарушений в организации охраны зала. Газета РБК рассказала, как устроена система обеспечения безопасности на концертах. Об этом — в материале URA.RU. В России не существует единого документа, который бы устанавливал правила проведения массовых мероприятий. Однако есть ряд нормативных актов, касающихся организации безопасности на таких событиях. В пресс-службе МТС Live (управляет сетью «МТС Live Холл») объяснили, что безопасность на массовых мероприятиях устанавливается в соответствии с постановлением правительства от 2015 года и распоряжением мэра Москвы от 2000 года. В соответствии с пунктом 24 постановления правительства, касающегося антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, на концертах и других массовых мероприятиях обязательно должна организовываться физическая охрана. Для поддержания правопорядка могут быть привлечены различные общественные объединения и частные охранные предприятия (ЧОПы), в порядке, установленном законодательством. Однако как отмечают в МТС Live, конкретных разъяснений по исполнению пункта 24 нет. Формально, для соблюдения этого требования достаточно присутствия одного сотрудника полиции, а норма по количеству охранников не утверждена. Регулирование вопроса присутствия полиции на массовых мероприятиях осуществляется Федеральным законом «О полиции». Он устанавливает обязанность полиции оказывать содействие в обеспечении безопасности граждан. Согласно пункту 25 постановления правительства, патрули МВД и Росгвардии должны быть расположены как можно ближе к местам массового пребывания людей для оперативного реагирования на изменения обстановки. МТС Live разъясняет, что для исполнения этого требования организаторы направляют уведомление в УВД и согласовывают план безопасности. Количество сотрудников полиции, выделяемых для охраны, определяется УВД самостоятельно. Наличие медицинской помощи на массовых мероприятиях не закреплено на федеральном уровне и может варьироваться в зависимости от региона. В Москве, например, присутствие скорой помощи и противопожарных служб предписано распоряжением мэра. В то же время, нет единого документа, который бы регламентировал количество необходимых сотрудников скорой помощи. Решение о количестве бригад для дежурства принимается каждым организатором индивидуально, исходя из собственного опыта. Финансирование наема бригад скорой помощи обеспечивается из бюджета мероприятия за счет организатора. МТС Live подчеркивает, что карета скорой помощи всегда присутствует на их мероприятиях. В России нет единого законодательного акта, регламентирующего меры безопасности на концертах. По словам Евгения Финкельштейна, главы PMI и совладельца Kassir.ru, концертные залы часто используют услуги частных охранных предприятий без оружия. Некоторые залы имеют собственные внутренние нормативы, а другие, как «ВТБ Арена», согласовывают мероприятия с полицией. Юристы и эксперты подтверждают отсутствие четких требований к обеспечению вооруженной охраны на мероприятиях. Михаил Аничкин из Союза частных предприятий в сфере безопасности указывает на обязательность паспорта антитеррористической защищенности для объектов массового посещения. Этот документ хотя и содержит перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности, но не несет серьезных последствий за его отсутствие, кроме небольших штрафов и административной ответственности. Алексей Добрынин из коллегии адвокатов Pen & Paper отмечает, что обеспечение безопасности на концертах обычно возлагается на ЧОПы, но их привлечение не является обязательным и осуществляется за счет организаторов мероприятий. Сотрудники ЧОПов не несут уголовной ответственности за неисполнение своих обязанностей в отличие от случаев превышения полномочий. Концертный директор Табриз Шахиди подчеркивает, что лишь охранники шестого разряда имеют право на ношение огнестрельного оружия. Олег Сабаев, эксперт в области безопасности и полковник полиции в отставке, указывает на стремление бизнеса экономить на службах безопасности, что часто приводит к выбору менее квалифицированных охранников без оружия в ущерб эффективности мер безопасности. Депутат Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил с предложением законодательно установить обязанность для ЧОО обеспечивать вооруженную охрану объектов с высоким уровнем антитеррористической защищенности. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин отметил необходимость сделать выводы в законодательной и правоприменительной сферах после трагедии в «Крокус Сити Холле». Евгений Финкельштейн подчеркивает, что концертные площадки должны иметь возможность запрашивать полицейских для охраны мероприятий, указывая на ограничения ЧОПов и отсутствие такой практики, в отличие от спортивных мероприятий. Президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин высказался за создание оперативной комиссии, включающей профессионалов шоу-бизнеса, силовиков и представителей власти, для разработки сбалансированной политики безопасности массовых мероприятий, подчеркивая важность независимости индустрии в принятии решений о собственной безопасности. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. Хинштейн заявлял, что группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей «Крокус», не прибыла на место совершения теракта, хотя располагалась в соседнем здании, передает «Национальная служба новостей». Он также говорил о том, что у охранников было оружие, но оно хранилось в специальном помещении соседнего здания, сообщало Vse42.ru.