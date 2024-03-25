Как должна быть устроена система пожарной безопасности в здании, подобном «Крокусу»

Эксперт по пожарной безопасности: проверять концертные залы нужно раз в 3 месяца

26 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

система пожарной безопасности устанавливается по одной схеме во всех залах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Проверки исправности систем безопасности должны проходить в крупных концертных залах, подобных «Крокус Сити Холлу» (Красногорск, Подмосковье), раз в три месяца. Об этом в разговоре c URA.RU заявил ведущий эксперт по пожарной безопасности научно-производственной компании «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. Как проектируется система пожарной безопасности в концертных залах Новость по теме Площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла 3 тысяч квадратных метров «По действующему российскому законодательству раз в три месяца обслуживающая организация должна проводить комплексное опробование систем пожарной безопасности в таких крупных концертных залах как „Крокус Сити Холл“ в Москве. Специалисты должны составить соответствующий акт, в котором указывается: работает она, не работает или работает частично. Вся эта документация должна хранится в двух экземплярах. Один у заказчика, второй у организации, которая ведет техническое обслуживание. Если один клапан не работает или один вентилятор не крутит, это плохо, но не смертельно. Это допустимо на законодательном уровне. Если после проведения обследования выяснилось, что 100 элементов не работают, это уже криминал», — рассказал Константин Кузнецов. При проектировании концертных залов или развлекательных центров система пожарной безопасности устанавливается по одной схеме, добавил эксперт по пожарной безопасности. «При проектировании таких объектов идет расчет на один пожар. Это значит, что в одном конкретном месте происходит возгорание локального характера. Например, загорелась проводка, дальше пожар развивается определенным образом. Сначала появляется дым, потом открытое горение. Автоматическая пожарная сигнализация на базе дымовых извещателей принимает сигнал „пожар“, включает системы обеспечения. Дальше в локальном месте, где произошло возгорание срабатывает система пожаротушения. И в течении 9 -11 минут прибывают пожарные подразделения и ликвидируют очаг. Так проектируются все здания», — объяснил Кузнецов. По словам собеседника агентства, в случае, если пожар уже произошел, данные о том, как сработала система, передаются дознавателям. «Существует система слежения за состоянием пожарной безопасности. Она позволяет определить запускались ли насосы, проходила ли вода через, так называемые, датчики потока и опустошался ли резервуар, из которого эта вода черпалась. Обсуживающая организация следит за системой. Компьютерная программа отображает состояние систем на большом мониторе. Все элементы системы пожарной безопасности отмечены точками. Эта картинка никуда не девается, она хранится в течении двух недель», — добавил он. Как сработала система пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле» Ведущий эксперт по пожарной безопасности отметил, что избежать сильного возгорания в концертном зале «Крокус Сити Холл» было невозможно, так как система не была рассчитана на подобный поворот событий. «В ситуации с „Крокусом“ была совершенно неестественная горючая нагрузка. „Коктейли Молотова“ были брошены в разных местах одновременно. В зрительном зале очень много горючей нагрузки, то есть кресел. Так же много электрических кабелей. На такую нагрузку стандартная система противопожарной защиты не рассчитана. Она и нигде не рассчитана, кроме как на каких-то предприятиях военного назначения. А так же пожарные подразделения из-за террористического акта не смогли своевременно попасть внутрь и приступить к тушению», — заявил Кузнецов. Спикер предположил, что система дымоудаления в концертном зале могла работать неэффективно. «От дыма людей защищает система дымоудаления. Скорее всего она не так эффективно работала, как могла бы. Я не говорю, что ее не было или она не функционировала, но эффективность ее была чрезвычайно низкая из-за такого количества погибших и пострадавших. Когда работает эта система, должен быть характерный звук, как от вытяжки. На кадрах я этого звука не услышал», — отметил Кузнецов. Новость по теме Baza: часть аварийных дверей в «Крокусе» была заперта во время теракта Очевидцы жаловались, что эвакуационные выходы были закрыты. По мнению эксперта, причиной этого могли быть сбои в системе. «В любом крупном здании двери эвакуационных выходов находятся в положении „закрыто“. Кстати, это сделано по антитеррористическим требованиям, чтобы внутрь не попадали люди с улицы. Эти выходы закрыты электромагнитными замками с держателями. При сигнале „пожар“ питание с этих замков пропадает. Кстати, при аварии и любом сбое питание тоже пропадает. Таким образом эти замки спокойно открываются. Когда формируется общий сигнал „пожар“, он передается в систему „скут“ (система контроля управления доступом). Если двери были заперты, скорее всего этот сигнал в систему или не попал, или был понят ей неверно», — предположил Кузнецов. При этом специалист по пожарной безопасности подчеркнул, что в больших концертных залах очень сложно поддерживать работу всех элементов. «К сожалению, в таком огромном здании, как „Крокус“, сложно поддерживать все тысячи элементов системы безопасности, которые там установлены», — подытожил он. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Вооруженные люди с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать посетителей. Они также подожгли здание. По предварительным данным, погибло 139 человек. Площадь возгорания достигла почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет заинтересовала информация, что часть эвакуационных выходов в «Крокус сити холле» могла быть закрыта. Если она подтвердится, то на сотрудников, отвечающих за безопасность, возбудят уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проверки исправности систем безопасности должны проходить в крупных концертных залах, подобных «Крокус Сити Холлу» (Красногорск, Подмосковье), раз в три месяца. Об этом в разговоре c URA.RU заявил ведущий эксперт по пожарной безопасности научно-производственной компании «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. «По действующему российскому законодательству раз в три месяца обслуживающая организация должна проводить комплексное опробование систем пожарной безопасности в таких крупных концертных залах как „Крокус Сити Холл“ в Москве. Специалисты должны составить соответствующий акт, в котором указывается: работает она, не работает или работает частично. Вся эта документация должна хранится в двух экземплярах. Один у заказчика, второй у организации, которая ведет техническое обслуживание. Если один клапан не работает или один вентилятор не крутит, это плохо, но не смертельно. Это допустимо на законодательном уровне. Если после проведения обследования выяснилось, что 100 элементов не работают, это уже криминал», — рассказал Константин Кузнецов. При проектировании концертных залов или развлекательных центров система пожарной безопасности устанавливается по одной схеме, добавил эксперт по пожарной безопасности. «При проектировании таких объектов идет расчет на один пожар. Это значит, что в одном конкретном месте происходит возгорание локального характера. Например, загорелась проводка, дальше пожар развивается определенным образом. Сначала появляется дым, потом открытое горение. Автоматическая пожарная сигнализация на базе дымовых извещателей принимает сигнал „пожар“, включает системы обеспечения. Дальше в локальном месте, где произошло возгорание срабатывает система пожаротушения. И в течении 9 -11 минут прибывают пожарные подразделения и ликвидируют очаг. Так проектируются все здания», — объяснил Кузнецов. По словам собеседника агентства, в случае, если пожар уже произошел, данные о том, как сработала система, передаются дознавателям. «Существует система слежения за состоянием пожарной безопасности. Она позволяет определить запускались ли насосы, проходила ли вода через, так называемые, датчики потока и опустошался ли резервуар, из которого эта вода черпалась. Обсуживающая организация следит за системой. Компьютерная программа отображает состояние систем на большом мониторе. Все элементы системы пожарной безопасности отмечены точками. Эта картинка никуда не девается, она хранится в течении двух недель», — добавил он. Ведущий эксперт по пожарной безопасности отметил, что избежать сильного возгорания в концертном зале «Крокус Сити Холл» было невозможно, так как система не была рассчитана на подобный поворот событий. «В ситуации с „Крокусом“ была совершенно неестественная горючая нагрузка. „Коктейли Молотова“ были брошены в разных местах одновременно. В зрительном зале очень много горючей нагрузки, то есть кресел. Так же много электрических кабелей. На такую нагрузку стандартная система противопожарной защиты не рассчитана. Она и нигде не рассчитана, кроме как на каких-то предприятиях военного назначения. А так же пожарные подразделения из-за террористического акта не смогли своевременно попасть внутрь и приступить к тушению», — заявил Кузнецов. Спикер предположил, что система дымоудаления в концертном зале могла работать неэффективно. «От дыма людей защищает система дымоудаления. Скорее всего она не так эффективно работала, как могла бы. Я не говорю, что ее не было или она не функционировала, но эффективность ее была чрезвычайно низкая из-за такого количества погибших и пострадавших. Когда работает эта система, должен быть характерный звук, как от вытяжки. На кадрах я этого звука не услышал», — отметил Кузнецов. Очевидцы жаловались, что эвакуационные выходы были закрыты. По мнению эксперта, причиной этого могли быть сбои в системе. «В любом крупном здании двери эвакуационных выходов находятся в положении „закрыто“. Кстати, это сделано по антитеррористическим требованиям, чтобы внутрь не попадали люди с улицы. Эти выходы закрыты электромагнитными замками с держателями. При сигнале „пожар“ питание с этих замков пропадает. Кстати, при аварии и любом сбое питание тоже пропадает. Таким образом эти замки спокойно открываются. Когда формируется общий сигнал „пожар“, он передается в систему „скут“ (система контроля управления доступом). Если двери были заперты, скорее всего этот сигнал в систему или не попал, или был понят ей неверно», — предположил Кузнецов. При этом специалист по пожарной безопасности подчеркнул, что в больших концертных залах очень сложно поддерживать работу всех элементов. «К сожалению, в таком огромном здании, как „Крокус“, сложно поддерживать все тысячи элементов системы безопасности, которые там установлены», — подытожил он. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Вооруженные люди с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать посетителей. Они также подожгли здание. По предварительным данным, погибло 139 человек. Площадь возгорания достигла почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет заинтересовала информация, что часть эвакуационных выходов в «Крокус сити холле» могла быть закрыта. Если она подтвердится, то на сотрудников, отвечающих за безопасность, возбудят уголовное дело.