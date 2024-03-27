С 1 апреля ремонт станет проще: как изменятся законы и цены

С 1 апреля появятся четкие сроки процесса согласования перепланировки

27 марта 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Цены на услуги мастеров останутся неизменными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С 1 апреля вступают в силу новые правила, касающиеся проведения ремонта. Это приводит к повышению спроса на работников на стройрынке и изменению цен на материалы. Появляются нюансы, которые нужно учитывать при проведении ремонта. URA.RU собрало в своем материале информацию о том, какие законы начнут действовать с 1 апреля. Как изменятся цены на услуги мастеров и стройматериалы с 1 апреля Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в интервью Life.ru спрогнозировал, что строительные материалы будут либо дорожать, либо их цены зафиксируются. По его оценкам, импортные материалы подорожают в среднем на 10-15%, а отечественные отделочные материалы подорожают на 5%. Химические продукты, такие как лаки и краски, также подорожают на 10%, а стоимость подключения коммуникаций (газ, свет, электричество) может увеличиться до 30%. Однако расценки на услуги мастеров, таких как сантехники, маляры и столяры, останутся неизменными. Небольшое увеличение цен (до 5%) возможно только для услуг разнорабочих и инженерных работ. Проблему оттока низкоквалифицированной рабочей силы отмечают многие компании, особенно большие девелоперы, заключил Лазовский. Что изменится в законах с 1 апреля По словам старшего управляющего партнера юридической компании GP Partners Петра Гусятникова, с 1 апреля вступят в силу изменения в Жилищный кодекс РФ и ФЗ-218 «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся порядка переустройства и перепланировки помещений. Согласование перепланировки будет проще, появятся четкие сроки. Органы местного самоуправления должны будут отправлять сведения о переводе жилого помещения в нежилое в Росреестр в течение пяти рабочих дней. Однако даже незначительные изменения, такие как расширение дверного проема или создание новых помещений, также потребуют согласования, отметил Гусятников. Когда лучше покупать мебель и декор Комплект мебели по индивидуальным параметрам в 2024 году будет стоить не менее 280 000 рублей, рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Cергей Шихов. Цена может увеличиться из-за экономической ситуации, а также из-за издержек на топливо, электроэнергию и логистику. Курс валюты и повышение заработных плат также могут повлиять на цену. Однако на рынке предпринимаются меры для сдерживания роста цен, и если нужно сэкономить на сезонных товарах, рекомендуется покупать их заранее. Например, вещи для зимнего отдыха лучше покупать летом, а для летнего отдыха — зимой, заключил Шихов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 апреля вступают в силу новые правила, касающиеся проведения ремонта. Это приводит к повышению спроса на работников на стройрынке и изменению цен на материалы. Появляются нюансы, которые нужно учитывать при проведении ремонта. URA.RU собрало в своем материале информацию о том, какие законы начнут действовать с 1 апреля. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в интервью Life.ru спрогнозировал, что строительные материалы будут либо дорожать, либо их цены зафиксируются. По его оценкам, импортные материалы подорожают в среднем на 10-15%, а отечественные отделочные материалы подорожают на 5%. Химические продукты, такие как лаки и краски, также подорожают на 10%, а стоимость подключения коммуникаций (газ, свет, электричество) может увеличиться до 30%. Однако расценки на услуги мастеров, таких как сантехники, маляры и столяры, останутся неизменными. Небольшое увеличение цен (до 5%) возможно только для услуг разнорабочих и инженерных работ. Проблему оттока низкоквалифицированной рабочей силы отмечают многие компании, особенно большие девелоперы, заключил Лазовский. По словам старшего управляющего партнера юридической компании GP Partners Петра Гусятникова, с 1 апреля вступят в силу изменения в Жилищный кодекс РФ и ФЗ-218 «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся порядка переустройства и перепланировки помещений. Согласование перепланировки будет проще, появятся четкие сроки. Органы местного самоуправления должны будут отправлять сведения о переводе жилого помещения в нежилое в Росреестр в течение пяти рабочих дней. Однако даже незначительные изменения, такие как расширение дверного проема или создание новых помещений, также потребуют согласования, отметил Гусятников. Комплект мебели по индивидуальным параметрам в 2024 году будет стоить не менее 280 000 рублей, рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Cергей Шихов. Цена может увеличиться из-за экономической ситуации, а также из-за издержек на топливо, электроэнергию и логистику. Курс валюты и повышение заработных плат также могут повлиять на цену. Однако на рынке предпринимаются меры для сдерживания роста цен, и если нужно сэкономить на сезонных товарах, рекомендуется покупать их заранее. Например, вещи для зимнего отдыха лучше покупать летом, а для летнего отдыха — зимой, заключил Шихов.