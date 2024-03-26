26 марта 2024

В культурной сфере Екатеринбурга две громкие отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Евгенией Умниковой в ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, умникова евгения
Евгения Умникова занимает пост с 2017 года Фото:

Директор екатеринбургского театра юного зрителя Евгения Умникова и начальница «Муниципального объединения библиотек» Елена Краснова покидают свои посты. Об этом URA.RU сообщили два источника.

По словам одного из них, «вопрос с отставкой Умниковой решится до конца недели». Она занимает свой пост с 2017-го. В 2005—2015 годах Умникова руководила городским управлением образования. А увольнение Красновой, которая возглавляет объединение библиотек с 1997 года, собеседник объяснил необходимостью омолаживать управленческий состав.

Другой собеседник связывает отставки с желанием начальника управления культуры Ильи Маркова выстроить собственную менеджерскую вертикаль. В пресс-службе мэрии перестановки пока не комментируют.

Интересно, что ранее к числу потенциальных преемников Умниковой относили «социального» замгубернатора Павла Крекова. Фамилии вероятных сменщиков Красновой пока не называются.

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Директор екатеринбургского театра юного зрителя Евгения Умникова и начальница «Муниципального объединения библиотек» Елена Краснова покидают свои посты. Об этом URA.RU сообщили два источника. По словам одного из них, «вопрос с отставкой Умниковой решится до конца недели». Она занимает свой пост с 2017-го. В 2005—2015 годах Умникова руководила городским управлением образования. А увольнение Красновой, которая возглавляет объединение библиотек с 1997 года, собеседник объяснил необходимостью омолаживать управленческий состав. Другой собеседник связывает отставки с желанием начальника управления культуры Ильи Маркова выстроить собственную менеджерскую вертикаль. В пресс-службе мэрии перестановки пока не комментируют. Интересно, что ранее к числу потенциальных преемников Умниковой относили «социального» замгубернатора Павла Крекова. Фамилии вероятных сменщиков Красновой пока не называются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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