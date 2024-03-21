Отъезд уральцев в Москву и другие топ-интриги свердловской власти

В свердловском истеблишменте заметное оживление: интриги, остановленные из-за президентских выборов, разморожены. Опрошенные URA.RU участники политических событий ожидают отставок и назначений в правительстве и мэрии Екатеринбурга, отъезда уральцев в новый федеральный кабмин и борьбы тяжеловесов в окружении губернатора Евгения Куйвашева за новые сферы.
По словам одного из источников, элита реально в ожидании, что будет, когда Куйвашев вернется из Москвы (улетел туда сразу после президентских выборов). «Это, вероятно, произойдет к 23 марта. Все перешептываются», — передает атмосферу близкий к региональному кабмину собеседник.
Уже несколько недель в медиа обсуждают переформатирование как минимум одного из российских министерств — строительства и ЖКХ: якобы одно может быть разделено на два ведомства. На должность руководителя, по слухам, рассматриваются сразу несколько статусных уральцев, а на позицию зама — Николай Смирнов, самый опытный свердловский министр. Он руководит минЖКХ с 2011 года. Сторонники версии о его переезде ссылаются прежде всего на опыт и профессионализм чиновника.
Борьба за минстрой
В августе свой пост покинет министр строительства Михаил Волков. Его отставка была согласована еще в конце прошлого года, но в самый последний момент Куйвашев отложил ее из-за некоторых личных обстоятельств у Волкова. Новый контракт заключен до августа, продлен он не будет. Последние месяцы за контроль над ведомством конкурировали вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов и замгубернатора Сергей Швиндт.
В статусе «и. о.» министерством руководит замминистра Григорий Сурганов — протеже Галямова. Один источник утверждает, что принципиальное решение, что Волкова сменит именно он, уже принято. Косвенным подтверждением этого является поведение Сурганова: он уже запустил кадровые перестановки и раздает указания смежным ведомствам. При этом второй источник агентства убежден, что Швиндт все же еще попытается пролоббировать другого замминистра — Антона Шафаростова.
Отставки замов Куйвашева
Валерий Чайников на вопросы об отставке отвечает уклончиво
С 2020 года в преддверии каждого крупного электорального цикла возникают слухи, что замгубернатора-руководитель аппарата правительства Валерий Чайников просится на пенсию (говорят, хочет быть ближе к родным, которые в Самарской области), но его всякий раз уговаривают остаться «до выборов» — настолько он важен. Один источник URA.RU утверждает, что ждать ухода Чайникова, одного из самых доверенных соратников Куйвашева, в ближайшее время не стоит. Другой госслужащий, наоборот, уверяет, что Чайникова наконец отпустят. «Интриги с его сменщиком нет — [первый зам Иван] Детченя. А вот кто вместо Детчени — вопрос открытый», рассуждает собеседник во власти. Сам Валерий Чайников ситуацию комментирует уклончиво.
Уйти из правительства — в поисках более спокойной работы — якобы хочет и «социальный» замгубернатора Павел Креков. Он, по некоторым данным, просится возглавить театральный институт или один из екатеринбургских театров. Чиновнику в последнее время прочат должность директора Театра юного зрителя.
Усиление Ярина, Чемезова и одного министра
Аппаратное возвышение прочат главе министерства международных и экономических связей Вячеславу Ярину, а вместе с ним и профильному замгубернатора Василию Козлову. Ожидается, что минВЭС станет «витриной» продукции региона в дружественных странах и расширит полномочия в части диктования «заказа» министерству промышленности Сергея Пересторонина (курирующий замгубернатора — Алексей Шмыков). «То есть Ярин и Козлов получат влияние на промышленность, но скорее всего все будет мирно», — предполагает информированный собеседник.
Вячеслав Ярин может усилиться за счет минпрома, с которым ему придется чаще взаимодействовать по своей линии
А вице-губернатор Олег Чемезов — основной автор успеха региона на выборах — в орбиту своего влияния может дополнительно получить Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП), к руководителю которого — Валерию Пиличеву — в последнее время возникают вопросы. «Это и разное качество кредитных портфелей по деньгам корпорации МСП, и по собственным средствам Фонда. И обоснованность расходования прибыли», — описывает один из источников. Поиск ответов может привести к оргвыводам уже в ближайшее время.
Впрочем, другой источник заявляет, что фонд работает прозрачно и не дает поводов для критики. «Все займы, которые выдаются — из капитализации микрокредитной компании. Выдавать чужие средства нет даже технической возможности. Ну и отчитывается СОФПП только перед своими учредителями и наблюдательным советом. Последний как раз был недавно по итогам 2023 года, вопросов не возникло», — отмечает собеседник.
Дмитрий Ионин стал появляться на публике в очках несколько недель назад, и в этом тоже увидели сигнал
Интрига разворачивается и вокруг другого замгубернатора — Дмитрия Ионина. Он, вероятно, продолжит выстраивать красивую управленческую карьеру, стараться попадать в федеральную повестку по курируемым проектам и направлениям (инвестблок, цифровизация, туризм). И выстраивать имидж «молодого технократа», которому можно было бы доверить, например, какой-нибудь российский регион. Не зря же очки купил, смеются коллеги.
Конфликт Бабушкиной и Мерзляковой
Еще один любопытный сюжет — противоречия между спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной и омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Они возникли еще в прошлом году, примирить стороны пытался даже губернатор Евгений Куйвашев. Но конфликт продолжается: 19 марта депутаты отправили годовой отчет Мерзляковой на доработку.
Создание информблока в заксо
На время президентской кампании в заксобрании откладывали потенциально конфликтный проект создания собственного информационного блока. Считается, что инициативе сопротивляется департамент информполитики Юлии Хусаиновой. Вернутся ли к задумке сейчас и, если да, кто возглавит структуру, пока загадка.
Леонид Гункевич может оказаться на другой позиции из-за конфликта с Тукановой
Неожиданная развязка в войне Тукановой с Гункевичем
В кулуарах ожидают продолжения противостояния в туристическом блоке — между главой управляющей компании «Горы Белой» Леонида Гункевича и руководителем департамента развития туризма Эльмирой Тукановой. Ярким проявлением их конфликта стала ситуация в конце прошлого года, когда десятки сотрудников УК остались без зарплат. По одной из версий, из-за того, что субсидию не согласовала Туканова. По другой — из-за ошибки самого Гункевича.
Осведомленный госслужащий рассказывает, что конфликт может быть кардинально и окончательно разрешен перемещением обоих на другие позиции.
«Такое решение может быть принято Иониным. Туризм области получит новые лица. Возможно, на первый план выйдет Юрий Патанин, который сейчас работает в статусе советника Ионина», — рассказывает собеседник.
Судьба «карающего меча губернатора»
Не просил, но недавно получил предложение о работе глава областного Госжилстройнадзора 60-летний Алексей Россолов. Его, по слухам, переманивает УГМК. В департаменте Россолов работает с 2012 года, имеет репутацию непредвзятого (что для Куйвашева особенно ценно) и уважаемого специалиста.
Юлии Хусаиновой (справа) якобы обещали место главы новой объединенной структуры
Анонсируют в политтусовке и возвращение в повестку объединения департаментов внутренней и информационной политики. При этом главенство структурой, согласно наиболее популярной версии, отдадут представителю политического блока (Наталье Гурченок). При этом у куратора информационного блока Юлии Хусаиновой якобы есть уверенность, что директорский пост займет именно она: по слухам, таково обещание губернатора. Наблюдатели ожидают борьбу.
Возглавит ли Орлов регион
Все ближе «выпуск» мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из кремлевской «школы губернаторов», в которую он поступил осенью 2023-го. Говорят, диплом об окончании Высшей школы госуправления РАНХиГС градоначальник получит в середине лета. Хотя сам Орлов говорит, что не имеет губернаторских позиций, слухи о его повышении возникают регулярно.
Отставки в мэрии Екатеринбурга
Орлов всегда говорит, что не любит увольнять людей
От Орлова также ждут жестких кадровых решений, которых он всячески избегает, но которые, возможно, созрели. Так по крайней мере думают участники церемонии в «Синара Центре», где Орлов объявлял благодарности за выборы и обошел вниманием трех заместителей — Екатерину Сибирцеву (образование и культура), Алексея Бубнова (благоустройство) и первого вице-мэра Игоря Сутягина. Сибирцеву он, по слухам, потом все же поблагодарил лично, а Бубнова и Сутягина — нет. Опала. Бубнов (у него Орлов в конце 2023-го отобрал транспортные полномочия) регулярно попадает под критику и в публичные скандалы, а в чем могут быть претензии к Сутягину, городские чиновники лишь догадываются.
А эффективной Сибирцевой давно прочат переход на должность министра образования. К тому же смена ей уже готова.
Последние сомнения в том, что новая дума Екатеринбурга, которую Орлов переформатировал в 2023-м, будет бесконфликтной, отпали в начале марта — то есть депутаты не стали ждать окончания президентской кампании. И внезапно схлестнулись из-за налоговой льготы для УрФУ. А через полчаса после закрытия избирательных участков, вечером 17 марта, одна из депутатских групп проатаковала спикера Анну Гурарий в корпоративном WhatsApp-чате. Обострение конфликта, который может перерасти в серьезный кризис, ожидается в ближайшее время.
Активизация нового начальника СК
В политтусовке делятся первыми ожиданиями от нового начальника регионального управления Следственного комитета Константина Мирошниченко. Согласно одной из версий, чтобы проявить себя, он инициирует несколько ярких и резонансных антикоррупционных дел. Под ударом — муниципалитеты области, убеждены наблюдатели.
В свердловском истеблишменте заметное оживление: интриги, остановленные из-за президентских выборов, разморожены. Опрошенные URA.RU участники политических событий ожидают отставок и назначений в правительстве и мэрии Екатеринбурга, отъезда уральцев в новый федеральный кабмин и борьбы тяжеловесов в окружении губернатора Евгения Куйвашева за новые сферы. По словам одного из источников, элита реально в ожидании, что будет, когда Куйвашев вернется из Москвы (улетел туда сразу после президентских выборов). «Это, вероятно, произойдет к 23 марта. Все перешептываются», — передает атмосферу близкий к региональному кабмину собеседник. Кого заберут в Москву Уже несколько недель в медиа обсуждают переформатирование как минимум одного из российских министерств — строительства и ЖКХ: якобы одно может быть разделено на два ведомства. На должность руководителя, по слухам, рассматриваются сразу несколько статусных уральцев, а на позицию зама — Николай Смирнов, самый опытный свердловский министр. Он руководит минЖКХ с 2011 года. Сторонники версии о его переезде ссылаются прежде всего на опыт и профессионализм чиновника. Борьба за минстрой В августе свой пост покинет министр строительства Михаил Волков. Его отставка была согласована еще в конце прошлого года, но в самый последний момент Куйвашев отложил ее из-за некоторых личных обстоятельств у Волкова. Новый контракт заключен до августа, продлен он не будет. Последние месяцы за контроль над ведомством конкурировали вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов и замгубернатора Сергей Швиндт. В статусе «и. о.» министерством руководит замминистра Григорий Сурганов — протеже Галямова. Один источник утверждает, что принципиальное решение, что Волкова сменит именно он, уже принято. Косвенным подтверждением этого является поведение Сурганова: он уже запустил кадровые перестановки и раздает указания смежным ведомствам. При этом второй источник агентства убежден, что Швиндт все же еще попытается пролоббировать другого замминистра — Антона Шафаростова. Отставки замов Куйвашева С 2020 года в преддверии каждого крупного электорального цикла возникают слухи, что замгубернатора-руководитель аппарата правительства Валерий Чайников просится на пенсию (говорят, хочет быть ближе к родным, которые в Самарской области), но его всякий раз уговаривают остаться «до выборов» — настолько он важен. Один источник URA.RU утверждает, что ждать ухода Чайникова, одного из самых доверенных соратников Куйвашева, в ближайшее время не стоит. Другой госслужащий, наоборот, уверяет, что Чайникова наконец отпустят. «Интриги с его сменщиком нет — [первый зам Иван] Детченя. А вот кто вместо Детчени — вопрос открытый», рассуждает собеседник во власти. Сам Валерий Чайников ситуацию комментирует уклончиво. Уйти из правительства — в поисках более спокойной работы — якобы хочет и «социальный» замгубернатора Павел Креков. Он, по некоторым данным, просится возглавить театральный институт или один из екатеринбургских театров. Чиновнику в последнее время прочат должность директора Театра юного зрителя. Усиление Ярина, Чемезова и одного министра Аппаратное возвышение прочат главе министерства международных и экономических связей Вячеславу Ярину, а вместе с ним и профильному замгубернатора Василию Козлову. Ожидается, что минВЭС станет «витриной» продукции региона в дружественных странах и расширит полномочия в части диктования «заказа» министерству промышленности Сергея Пересторонина (курирующий замгубернатора — Алексей Шмыков). «То есть Ярин и Козлов получат влияние на промышленность, но скорее всего все будет мирно», — предполагает информированный собеседник. А вице-губернатор Олег Чемезов — основной автор успеха региона на выборах — в орбиту своего влияния может дополнительно получить Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП), к руководителю которого — Валерию Пиличеву — в последнее время возникают вопросы. «Это и разное качество кредитных портфелей по деньгам корпорации МСП, и по собственным средствам Фонда. И обоснованность расходования прибыли», — описывает один из источников. Поиск ответов может привести к оргвыводам уже в ближайшее время. Впрочем, другой источник заявляет, что фонд работает прозрачно и не дает поводов для критики. «Все займы, которые выдаются — из капитализации микрокредитной компании. Выдавать чужие средства нет даже технической возможности. Ну и отчитывается СОФПП только перед своими учредителями и наблюдательным советом. Последний как раз был недавно по итогам 2023 года, вопросов не возникло», — отмечает собеседник. Поход Ионина «в губернаторы» Интрига разворачивается и вокруг другого замгубернатора — Дмитрия Ионина. Он, вероятно, продолжит выстраивать красивую управленческую карьеру, стараться попадать в федеральную повестку по курируемым проектам и направлениям (инвестблок, цифровизация, туризм). И выстраивать имидж «молодого технократа», которому можно было бы доверить, например, какой-нибудь российский регион. Не зря же очки купил, смеются коллеги. Конфликт Бабушкиной и Мерзляковой Еще один любопытный сюжет — противоречия между спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной и омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Они возникли еще в прошлом году, примирить стороны пытался даже губернатор Евгений Куйвашев. Но конфликт продолжается: 19 марта депутаты отправили годовой отчет Мерзляковой на доработку. Создание информблока в заксо На время президентской кампании в заксобрании откладывали потенциально конфликтный проект создания собственного информационного блока. Считается, что инициативе сопротивляется департамент информполитики Юлии Хусаиновой. Вернутся ли к задумке сейчас и, если да, кто возглавит структуру, пока загадка. Неожиданная развязка в войне Тукановой с Гункевичем В кулуарах ожидают продолжения противостояния в туристическом блоке — между главой управляющей компании «Горы Белой» Леонида Гункевича и руководителем департамента развития туризма Эльмирой Тукановой. Ярким проявлением их конфликта стала ситуация в конце прошлого года, когда десятки сотрудников УК остались без зарплат. По одной из версий, из-за того, что субсидию не согласовала Туканова. По другой — из-за ошибки самого Гункевича. «Такое решение может быть принято Иониным. Туризм области получит новые лица. Возможно, на первый план выйдет Юрий Патанин, который сейчас работает в статусе советника Ионина», — рассказывает собеседник. Судьба «карающего меча губернатора» Не просил, но недавно получил предложение о работе глава областного Госжилстройнадзора 60-летний Алексей Россолов. Его, по слухам, переманивает УГМК. В департаменте Россолов работает с 2012 года, имеет репутацию непредвзятого (что для Куйвашева особенно ценно) и уважаемого специалиста. Новый супер-департамент в кабмине Анонсируют в политтусовке и возвращение в повестку объединения департаментов внутренней и информационной политики. При этом главенство структурой, согласно наиболее популярной версии, отдадут представителю политического блока (Наталье Гурченок). При этом у куратора информационного блока Юлии Хусаиновой якобы есть уверенность, что директорский пост займет именно она: по слухам, таково обещание губернатора. Наблюдатели ожидают борьбу. Возглавит ли Орлов регион Все ближе «выпуск» мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из кремлевской «школы губернаторов», в которую он поступил осенью 2023-го. Говорят, диплом об окончании Высшей школы госуправления РАНХиГС градоначальник получит в середине лета. Хотя сам Орлов говорит, что не имеет губернаторских позиций, слухи о его повышении возникают регулярно. Отставки в мэрии Екатеринбурга От Орлова также ждут жестких кадровых решений, которых он всячески избегает, но которые, возможно, созрели. Так по крайней мере думают участники церемонии в «Синара Центре», где Орлов объявлял благодарности за выборы и обошел вниманием трех заместителей — Екатерину Сибирцеву (образование и культура), Алексея Бубнова (благоустройство) и первого вице-мэра Игоря Сутягина. Сибирцеву он, по слухам, потом все же поблагодарил лично, а Бубнова и Сутягина — нет. Опала. Бубнов (у него Орлов в конце 2023-го отобрал транспортные полномочия) регулярно попадает под критику и в публичные скандалы, а в чем могут быть претензии к Сутягину, городские чиновники лишь догадываются. А эффективной Сибирцевой давно прочат переход на должность министра образования. К тому же смена ей уже готова. Столкновения в гордуме Последние сомнения в том, что новая дума Екатеринбурга, которую Орлов переформатировал в 2023-м, будет бесконфликтной, отпали в начале марта — то есть депутаты не стали ждать окончания президентской кампании. И внезапно схлестнулись из-за налоговой льготы для УрФУ. А через полчаса после закрытия избирательных участков, вечером 17 марта, одна из депутатских групп проатаковала спикера Анну Гурарий в корпоративном WhatsApp-чате. Обострение конфликта, который может перерасти в серьезный кризис, ожидается в ближайшее время. Активизация нового начальника СК В политтусовке делятся первыми ожиданиями от нового начальника регионального управления Следственного комитета Константина Мирошниченко. Согласно одной из версий, чтобы проявить себя, он инициирует несколько ярких и резонансных антикоррупционных дел. Под ударом — муниципалитеты области, убеждены наблюдатели.