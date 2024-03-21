Отъезд уральцев в Москву и другие топ-интриги свердловской власти

Увольнения у Куйвашева, Орлов в «кремлевской» школе и столкновения дам

21 марта 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Кабинетно-политические интриги замораживали на время выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU В свердловском истеблишменте заметное оживление: интриги, остановленные из-за президентских выборов, разморожены. Опрошенные URA.RU участники политических событий ожидают отставок и назначений в правительстве и мэрии Екатеринбурга, отъезда уральцев в новый федеральный кабмин и борьбы тяжеловесов в окружении губернатора Евгения Куйвашева за новые сферы. По словам одного из источников, элита реально в ожидании, что будет, когда Куйвашев вернется из Москвы (улетел туда сразу после президентских выборов). «Это, вероятно, произойдет к 23 марта. Все перешептываются», — передает атмосферу близкий к региональному кабмину собеседник. Евгений Куйвашев провел в Москве ряд совещаний Фото: Размик Закарян © URA.RU Кого заберут в Москву Уже несколько недель в медиа обсуждают переформатирование как минимум одного из российских министерств — строительства и ЖКХ: якобы одно может быть разделено на два ведомства. На должность руководителя, по слухам, рассматриваются сразу несколько статусных уральцев, а на позицию зама — Николай Смирнов, самый опытный свердловский министр. Он руководит минЖКХ с 2011 года. Сторонники версии о его переезде ссылаются прежде всего на опыт и профессионализм чиновника. Борьба за минстрой В августе свой пост покинет министр строительства Михаил Волков. Его отставка была согласована еще в конце прошлого года, но в самый последний момент Куйвашев отложил ее из-за некоторых личных обстоятельств у Волкова. Новый контракт заключен до августа, продлен он не будет. Последние месяцы за контроль над ведомством конкурировали вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов и замгубернатора Сергей Швиндт. В статусе «и. о.» министерством руководит замминистра Григорий Сурганов — протеже Галямова. Один источник утверждает, что принципиальное решение, что Волкова сменит именно он, уже принято. Косвенным подтверждением этого является поведение Сурганова: он уже запустил кадровые перестановки и раздает указания смежным ведомствам. При этом второй источник агентства убежден, что Швиндт все же еще попытается пролоббировать другого замминистра — Антона Шафаростова. Отставки замов Куйвашева Валерий Чайников на вопросы об отставке отвечает уклончиво Фото: Илья Московец © URA.RU С 2020 года в преддверии каждого крупного электорального цикла возникают слухи, что замгубернатора-руководитель аппарата правительства Валерий Чайников просится на пенсию (говорят, хочет быть ближе к родным, которые в Самарской области), но его всякий раз уговаривают остаться «до выборов» — настолько он важен. Один источник URA.RU утверждает, что ждать ухода Чайникова, одного из самых доверенных соратников Куйвашева, в ближайшее время не стоит. Другой госслужащий, наоборот, уверяет, что Чайникова наконец отпустят. «Интриги с его сменщиком нет — [первый зам Иван] Детченя. А вот кто вместо Детчени — вопрос открытый», рассуждает собеседник во власти. Сам Валерий Чайников ситуацию комментирует уклончиво. Уйти из правительства — в поисках более спокойной работы — якобы хочет и «социальный» замгубернатора Павел Креков. Он, по некоторым данным, просится возглавить театральный институт или один из екатеринбургских театров. Чиновнику в последнее время прочат должность директора Театра юного зрителя. Усиление Ярина, Чемезова и одного министра Аппаратное возвышение прочат главе министерства международных и экономических связей Вячеславу Ярину, а вместе с ним и профильному замгубернатора Василию Козлову. Ожидается, что минВЭС станет «витриной» продукции региона в дружественных странах и расширит полномочия в части диктования «заказа» министерству промышленности Сергея Пересторонина (курирующий замгубернатора — Алексей Шмыков). «То есть Ярин и Козлов получат влияние на промышленность, но скорее всего все будет мирно», — предполагает информированный собеседник. Вячеслав Ярин может усилиться за счет минпрома, с которым ему придется чаще взаимодействовать по своей линии Фото: Илья Московец © URA.RU А вице-губернатор Олег Чемезов — основной автор успеха региона на выборах — в орбиту своего влияния может дополнительно получить Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП), к руководителю которого — Валерию Пиличеву — в последнее время возникают вопросы. «Это и разное качество кредитных портфелей по деньгам корпорации МСП, и по собственным средствам Фонда. И обоснованность расходования прибыли», — описывает один из источников. Поиск ответов может привести к оргвыводам уже в ближайшее время. Впрочем, другой источник заявляет, что фонд работает прозрачно и не дает поводов для критики. «Все займы, которые выдаются — из капитализации микрокредитной компании. Выдавать чужие средства нет даже технической возможности. Ну и отчитывается СОФПП только перед своими учредителями и наблюдательным советом. Последний как раз был недавно по итогам 2023 года, вопросов не возникло», — отмечает собеседник. Дмитрий Ионин стал появляться на публике в очках несколько недель назад, и в этом тоже увидели сигнал Фото: Илья Московец © URA.RU Поход Ионина «в губернаторы» Интрига разворачивается и вокруг другого замгубернатора — Дмитрия Ионина. Он, вероятно, продолжит выстраивать красивую управленческую карьеру, стараться попадать в федеральную повестку по курируемым проектам и направлениям (инвестблок, цифровизация, туризм). И выстраивать имидж «молодого технократа», которому можно было бы доверить, например, какой-нибудь российский регион. Не зря же очки купил, смеются коллеги. Конфликт Бабушкиной и Мерзляковой Еще один любопытный сюжет — противоречия между спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной и омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Они возникли еще в прошлом году, примирить стороны пытался даже губернатор Евгений Куйвашев. Но конфликт продолжается: 19 марта депутаты отправили годовой отчет Мерзляковой на доработку. Создание информблока в заксо На время президентской кампании в заксобрании откладывали потенциально конфликтный проект создания собственного информационного блока. Считается, что инициативе сопротивляется департамент информполитики Юлии Хусаиновой. Вернутся ли к задумке сейчас и, если да, кто возглавит структуру, пока загадка. Леонид Гункевич может оказаться на другой позиции из-за конфликта с Тукановой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неожиданная развязка в войне Тукановой с Гункевичем В кулуарах ожидают продолжения противостояния в туристическом блоке — между главой управляющей компании «Горы Белой» Леонида Гункевича и руководителем департамента развития туризма Эльмирой Тукановой. Ярким проявлением их конфликта стала ситуация в конце прошлого года, когда десятки сотрудников УК остались без зарплат. По одной из версий, из-за того, что субсидию не согласовала Туканова. По другой — из-за ошибки самого Гункевича. Осведомленный госслужащий рассказывает, что конфликт может быть кардинально и окончательно разрешен перемещением обоих на другие позиции. «Такое решение может быть принято Иониным. Туризм области получит новые лица. Возможно, на первый план выйдет Юрий Патанин, который сейчас работает в статусе советника Ионина», — рассказывает собеседник. Судьба «карающего меча губернатора» Не просил, но недавно получил предложение о работе глава областного Госжилстройнадзора 60-летний Алексей Россолов. Его, по слухам, переманивает УГМК. В департаменте Россолов работает с 2012 года, имеет репутацию непредвзятого (что для Куйвашева особенно ценно) и уважаемого специалиста. Юлии Хусаиновой (справа) якобы обещали место главы новой объединенной структуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый супер-департамент в кабмине Анонсируют в политтусовке и возвращение в повестку объединения департаментов внутренней и информационной политики. При этом главенство структурой, согласно наиболее популярной версии, отдадут представителю политического блока (Наталье Гурченок). При этом у куратора информационного блока Юлии Хусаиновой якобы есть уверенность, что директорский пост займет именно она: по слухам, таково обещание губернатора. Наблюдатели ожидают борьбу. Возглавит ли Орлов регион Все ближе «выпуск» мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из кремлевской «школы губернаторов», в которую он поступил осенью 2023-го. Говорят, диплом об окончании Высшей школы госуправления РАНХиГС градоначальник получит в середине лета. Хотя сам Орлов говорит, что не имеет губернаторских позиций, слухи о его повышении возникают регулярно. Отставки в мэрии Екатеринбурга Орлов всегда говорит, что не любит увольнять людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU От Орлова также ждут жестких кадровых решений, которых он всячески избегает, но которые, возможно, созрели. Так по крайней мере думают участники церемонии в «Синара Центре», где Орлов объявлял благодарности за выборы и обошел вниманием трех заместителей — Екатерину Сибирцеву (образование и культура), Алексея Бубнова (благоустройство) и первого вице-мэра Игоря Сутягина. Сибирцеву он, по слухам, потом все же поблагодарил лично, а Бубнова и Сутягина — нет. Опала. Бубнов (у него Орлов в конце 2023-го отобрал транспортные полномочия) регулярно попадает под критику и в публичные скандалы, а в чем могут быть претензии к Сутягину, городские чиновники лишь догадываются. А эффективной Сибирцевой давно прочат переход на должность министра образования. К тому же смена ей уже готова. Новость по теме Депутаты разругались из-за фуршета в мэрии Екатеринбурга после выборов Столкновения в гордуме Последние сомнения в том, что новая дума Екатеринбурга, которую Орлов переформатировал в 2023-м, будет бесконфликтной, отпали в начале марта — то есть депутаты не стали ждать окончания президентской кампании. И внезапно схлестнулись из-за налоговой льготы для УрФУ. А через полчаса после закрытия избирательных участков, вечером 17 марта, одна из депутатских групп проатаковала спикера Анну Гурарий в корпоративном WhatsApp-чате. Обострение конфликта, который может перерасти в серьезный кризис, ожидается в ближайшее время. Активизация нового начальника СК В политтусовке делятся первыми ожиданиями от нового начальника регионального управления Следственного комитета Константина Мирошниченко. Согласно одной из версий, чтобы проявить себя, он инициирует несколько ярких и резонансных антикоррупционных дел. Под ударом — муниципалитеты области, убеждены наблюдатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском истеблишменте заметное оживление: интриги, остановленные из-за президентских выборов, разморожены. Опрошенные URA.RU участники политических событий ожидают отставок и назначений в правительстве и мэрии Екатеринбурга, отъезда уральцев в новый федеральный кабмин и борьбы тяжеловесов в окружении губернатора Евгения Куйвашева за новые сферы. По словам одного из источников, элита реально в ожидании, что будет, когда Куйвашев вернется из Москвы (улетел туда сразу после президентских выборов). «Это, вероятно, произойдет к 23 марта. Все перешептываются», — передает атмосферу близкий к региональному кабмину собеседник. Кого заберут в Москву Уже несколько недель в медиа обсуждают переформатирование как минимум одного из российских министерств — строительства и ЖКХ: якобы одно может быть разделено на два ведомства. На должность руководителя, по слухам, рассматриваются сразу несколько статусных уральцев, а на позицию зама — Николай Смирнов, самый опытный свердловский министр. Он руководит минЖКХ с 2011 года. Сторонники версии о его переезде ссылаются прежде всего на опыт и профессионализм чиновника. Борьба за минстрой В августе свой пост покинет министр строительства Михаил Волков. Его отставка была согласована еще в конце прошлого года, но в самый последний момент Куйвашев отложил ее из-за некоторых личных обстоятельств у Волкова. Новый контракт заключен до августа, продлен он не будет. Последние месяцы за контроль над ведомством конкурировали вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов и замгубернатора Сергей Швиндт. В статусе «и. о.» министерством руководит замминистра Григорий Сурганов — протеже Галямова. Один источник утверждает, что принципиальное решение, что Волкова сменит именно он, уже принято. Косвенным подтверждением этого является поведение Сурганова: он уже запустил кадровые перестановки и раздает указания смежным ведомствам. При этом второй источник агентства убежден, что Швиндт все же еще попытается пролоббировать другого замминистра — Антона Шафаростова. Отставки замов Куйвашева С 2020 года в преддверии каждого крупного электорального цикла возникают слухи, что замгубернатора-руководитель аппарата правительства Валерий Чайников просится на пенсию (говорят, хочет быть ближе к родным, которые в Самарской области), но его всякий раз уговаривают остаться «до выборов» — настолько он важен. Один источник URA.RU утверждает, что ждать ухода Чайникова, одного из самых доверенных соратников Куйвашева, в ближайшее время не стоит. Другой госслужащий, наоборот, уверяет, что Чайникова наконец отпустят. «Интриги с его сменщиком нет — [первый зам Иван] Детченя. А вот кто вместо Детчени — вопрос открытый», рассуждает собеседник во власти. Сам Валерий Чайников ситуацию комментирует уклончиво. Уйти из правительства — в поисках более спокойной работы — якобы хочет и «социальный» замгубернатора Павел Креков. Он, по некоторым данным, просится возглавить театральный институт или один из екатеринбургских театров. Чиновнику в последнее время прочат должность директора Театра юного зрителя. Усиление Ярина, Чемезова и одного министра Аппаратное возвышение прочат главе министерства международных и экономических связей Вячеславу Ярину, а вместе с ним и профильному замгубернатора Василию Козлову. Ожидается, что минВЭС станет «витриной» продукции региона в дружественных странах и расширит полномочия в части диктования «заказа» министерству промышленности Сергея Пересторонина (курирующий замгубернатора — Алексей Шмыков). «То есть Ярин и Козлов получат влияние на промышленность, но скорее всего все будет мирно», — предполагает информированный собеседник. А вице-губернатор Олег Чемезов — основной автор успеха региона на выборах — в орбиту своего влияния может дополнительно получить Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП), к руководителю которого — Валерию Пиличеву — в последнее время возникают вопросы. «Это и разное качество кредитных портфелей по деньгам корпорации МСП, и по собственным средствам Фонда. И обоснованность расходования прибыли», — описывает один из источников. Поиск ответов может привести к оргвыводам уже в ближайшее время. Впрочем, другой источник заявляет, что фонд работает прозрачно и не дает поводов для критики. «Все займы, которые выдаются — из капитализации микрокредитной компании. Выдавать чужие средства нет даже технической возможности. Ну и отчитывается СОФПП только перед своими учредителями и наблюдательным советом. Последний как раз был недавно по итогам 2023 года, вопросов не возникло», — отмечает собеседник. Поход Ионина «в губернаторы» Интрига разворачивается и вокруг другого замгубернатора — Дмитрия Ионина. Он, вероятно, продолжит выстраивать красивую управленческую карьеру, стараться попадать в федеральную повестку по курируемым проектам и направлениям (инвестблок, цифровизация, туризм). И выстраивать имидж «молодого технократа», которому можно было бы доверить, например, какой-нибудь российский регион. Не зря же очки купил, смеются коллеги. Конфликт Бабушкиной и Мерзляковой Еще один любопытный сюжет — противоречия между спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной и омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Они возникли еще в прошлом году, примирить стороны пытался даже губернатор Евгений Куйвашев. Но конфликт продолжается: 19 марта депутаты отправили годовой отчет Мерзляковой на доработку. Создание информблока в заксо На время президентской кампании в заксобрании откладывали потенциально конфликтный проект создания собственного информационного блока. Считается, что инициативе сопротивляется департамент информполитики Юлии Хусаиновой. Вернутся ли к задумке сейчас и, если да, кто возглавит структуру, пока загадка. Неожиданная развязка в войне Тукановой с Гункевичем В кулуарах ожидают продолжения противостояния в туристическом блоке — между главой управляющей компании «Горы Белой» Леонида Гункевича и руководителем департамента развития туризма Эльмирой Тукановой. Ярким проявлением их конфликта стала ситуация в конце прошлого года, когда десятки сотрудников УК остались без зарплат. По одной из версий, из-за того, что субсидию не согласовала Туканова. По другой — из-за ошибки самого Гункевича. «Такое решение может быть принято Иониным. Туризм области получит новые лица. Возможно, на первый план выйдет Юрий Патанин, который сейчас работает в статусе советника Ионина», — рассказывает собеседник. Судьба «карающего меча губернатора» Не просил, но недавно получил предложение о работе глава областного Госжилстройнадзора 60-летний Алексей Россолов. Его, по слухам, переманивает УГМК. В департаменте Россолов работает с 2012 года, имеет репутацию непредвзятого (что для Куйвашева особенно ценно) и уважаемого специалиста. Новый супер-департамент в кабмине Анонсируют в политтусовке и возвращение в повестку объединения департаментов внутренней и информационной политики. При этом главенство структурой, согласно наиболее популярной версии, отдадут представителю политического блока (Наталье Гурченок). При этом у куратора информационного блока Юлии Хусаиновой якобы есть уверенность, что директорский пост займет именно она: по слухам, таково обещание губернатора. Наблюдатели ожидают борьбу. Возглавит ли Орлов регион Все ближе «выпуск» мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из кремлевской «школы губернаторов», в которую он поступил осенью 2023-го. Говорят, диплом об окончании Высшей школы госуправления РАНХиГС градоначальник получит в середине лета. Хотя сам Орлов говорит, что не имеет губернаторских позиций, слухи о его повышении возникают регулярно. Отставки в мэрии Екатеринбурга От Орлова также ждут жестких кадровых решений, которых он всячески избегает, но которые, возможно, созрели. Так по крайней мере думают участники церемонии в «Синара Центре», где Орлов объявлял благодарности за выборы и обошел вниманием трех заместителей — Екатерину Сибирцеву (образование и культура), Алексея Бубнова (благоустройство) и первого вице-мэра Игоря Сутягина. Сибирцеву он, по слухам, потом все же поблагодарил лично, а Бубнова и Сутягина — нет. Опала. Бубнов (у него Орлов в конце 2023-го отобрал транспортные полномочия) регулярно попадает под критику и в публичные скандалы, а в чем могут быть претензии к Сутягину, городские чиновники лишь догадываются. А эффективной Сибирцевой давно прочат переход на должность министра образования. К тому же смена ей уже готова. Столкновения в гордуме Последние сомнения в том, что новая дума Екатеринбурга, которую Орлов переформатировал в 2023-м, будет бесконфликтной, отпали в начале марта — то есть депутаты не стали ждать окончания президентской кампании. И внезапно схлестнулись из-за налоговой льготы для УрФУ. А через полчаса после закрытия избирательных участков, вечером 17 марта, одна из депутатских групп проатаковала спикера Анну Гурарий в корпоративном WhatsApp-чате. Обострение конфликта, который может перерасти в серьезный кризис, ожидается в ближайшее время. Активизация нового начальника СК В политтусовке делятся первыми ожиданиями от нового начальника регионального управления Следственного комитета Константина Мирошниченко. Согласно одной из версий, чтобы проявить себя, он инициирует несколько ярких и резонансных антикоррупционных дел. Под ударом — муниципалитеты области, убеждены наблюдатели.