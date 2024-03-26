26 марта 2024

Что делать курганцам, если из крана побежала ярко-зеленая вода

В Кургане теплоэнергетики с помощью красителя проверят целостность сетей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане проводят проверку системы отопления Фото:

В Кургане теплоэнергетики с помощью красителя проверят целостность сетей. Об это предупредили в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания». Горожанам, заметившим ярко-зеленую воду в кране или на улице, следует сообщить об этом в диспетчерскую службу компании.

«ПАО „Курганская генерирующая компания“ начала проверку теплосетевого оборудования и сетей отопления на герметичность. Для этого в теплоноситель на курганской ТЭЦ-1 добавлен пищевой краситель „Уранин-А“, имеющий ярко-зеленый цвет с флуоресцентным эффектом», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что краситель органический безопасен для человека и природы. Он помогает выявить повреждения сетей или неисправности в оборудовании. Проверки проводят ежегодно перед окончанием отопительного сезона. Краситель запускают в систему отопления. Однако, если из крана в квартире все-таки пойдет окрашенная вода, это сигнализирует о неисправности водоводяного подогревателя в доме. Обслуживают подогреватели управляющие компании. При любой обнаружении утечки окрашенной воды следует сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия «Тепловые сети»: 8(3522) 63-30-00. Специалисты обследуют неполадки и проведут ремонт.

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В Кургане теплоэнергетики с помощью красителя проверят целостность сетей. Об это предупредили в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания». Горожанам, заметившим ярко-зеленую воду в кране или на улице, следует сообщить об этом в диспетчерскую службу компании. «ПАО „Курганская генерирующая компания“ начала проверку теплосетевого оборудования и сетей отопления на герметичность. Для этого в теплоноситель на курганской ТЭЦ-1 добавлен пищевой краситель „Уранин-А“, имеющий ярко-зеленый цвет с флуоресцентным эффектом», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что краситель органический безопасен для человека и природы. Он помогает выявить повреждения сетей или неисправности в оборудовании. Проверки проводят ежегодно перед окончанием отопительного сезона. Краситель запускают в систему отопления. Однако, если из крана в квартире все-таки пойдет окрашенная вода, это сигнализирует о неисправности водоводяного подогревателя в доме. Обслуживают подогреватели управляющие компании. При любой обнаружении утечки окрашенной воды следует сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия «Тепловые сети»: 8(3522) 63-30-00. Специалисты обследуют неполадки и проведут ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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