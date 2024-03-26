В Челябинске жилой дом затопило фекалиями

27 марта 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Уровень воды достигает полуметра Фото: Илья Московец © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска с прошлого лета топит подвал четырехэтажного жилого дома сточными водами. Жители пожаловались URA.RU на запах фекалий и прислали фото затопленных по колено подвальных помещений с плесенью. «Подвад дома №14 по улице Горького затоплен фекалиями по колено, запах сами понимаете, какой. Все жители жалуются. В управляющей компании и МУП „ПОВВ“ уже несколько месяцев висят наши заявки, но никто ничего не делает», — рассказал URA.RU владелец магазина на первом этаже дома Виталий М. Мужчина сообщил, что лично был в подвале и видел объем сточных вод, который привел к образованию черной плесени и неприятного запаха. По его словам, проблема началась еще летом прошлого года. Для того, чтобы в устранить запах в магазине, там включают озонатор на всю ночь, а также каждый час моют пол с дезсредствами и проветривают помещения. Однако причину никто не устраняет. «Нам сказали, что если поставят заглушку, все через унитазы к нам в магазин польется. В ветреную погоду запах канализации распространяется на несколько кварталов», — уточнил мужчина. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации челябинска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. От сырости в затопленном фекалиями подвале распространяется черная плесень Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тракторозаводском районе Челябинска с прошлого лета топит подвал четырехэтажного жилого дома сточными водами. Жители пожаловались URA.RU на запах фекалий и прислали фото затопленных по колено подвальных помещений с плесенью. «Подвад дома №14 по улице Горького затоплен фекалиями по колено, запах сами понимаете, какой. Все жители жалуются. В управляющей компании и МУП „ПОВВ“ уже несколько месяцев висят наши заявки, но никто ничего не делает», — рассказал URA.RU владелец магазина на первом этаже дома Виталий М. Мужчина сообщил, что лично был в подвале и видел объем сточных вод, который привел к образованию черной плесени и неприятного запаха. По его словам, проблема началась еще летом прошлого года. Для того, чтобы в устранить запах в магазине, там включают озонатор на всю ночь, а также каждый час моют пол с дезсредствами и проветривают помещения. Однако причину никто не устраняет. «Нам сказали, что если поставят заглушку, все через унитазы к нам в магазин польется. В ветреную погоду запах канализации распространяется на несколько кварталов», — уточнил мужчина. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации челябинска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.