26 марта 2024

В Челябинске жилой дом затопило фекалиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, чайник, подвал, зима, лед, канализация, замерзшая вода, прорвало, отходы жизнедеятельности
Уровень воды достигает полуметра Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска с прошлого лета топит подвал четырехэтажного жилого дома сточными водами. Жители пожаловались URA.RU на запах фекалий и прислали фото затопленных по колено подвальных помещений с плесенью.

«Подвад дома №14 по улице Горького затоплен фекалиями по колено, запах сами понимаете, какой. Все жители жалуются. В управляющей компании и МУП „ПОВВ“ уже несколько месяцев висят наши заявки, но никто ничего не делает», — рассказал URA.RU владелец магазина на первом этаже дома Виталий М.

Мужчина сообщил, что лично был в подвале и видел объем сточных вод, который привел к образованию черной плесени и неприятного запаха. По его словам, проблема началась еще летом прошлого года. Для того, чтобы в устранить запах в магазине, там включают озонатор на всю ночь, а также каждый час моют пол с дезсредствами и проветривают помещения. Однако причину никто не устраняет.

«Нам сказали, что если поставят заглушку, все через унитазы к нам в магазин польется. В ветреную погоду запах канализации распространяется на несколько кварталов», — уточнил мужчина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации челябинска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

От сырости в затопленном фекалиями подвале распространяется черная плесень
От сырости в затопленном фекалиями подвале распространяется черная плесень

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В Тракторозаводском районе Челябинска с прошлого лета топит подвал четырехэтажного жилого дома сточными водами. Жители пожаловались URA.RU на запах фекалий и прислали фото затопленных по колено подвальных помещений с плесенью. «Подвад дома №14 по улице Горького затоплен фекалиями по колено, запах сами понимаете, какой. Все жители жалуются. В управляющей компании и МУП „ПОВВ“ уже несколько месяцев висят наши заявки, но никто ничего не делает», — рассказал URA.RU владелец магазина на первом этаже дома Виталий М. Мужчина сообщил, что лично был в подвале и видел объем сточных вод, который привел к образованию черной плесени и неприятного запаха. По его словам, проблема началась еще летом прошлого года. Для того, чтобы в устранить запах в магазине, там включают озонатор на всю ночь, а также каждый час моют пол с дезсредствами и проветривают помещения. Однако причину никто не устраняет. «Нам сказали, что если поставят заглушку, все через унитазы к нам в магазин польется. В ветреную погоду запах канализации распространяется на несколько кварталов», — уточнил мужчина. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации челябинска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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