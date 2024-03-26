В Челябинске жилой дом затопило фекалиями

В Тракторозаводском районе Челябинска с прошлого лета топит подвал четырехэтажного жилого дома сточными водами. Жители пожаловались URA.RU на запах фекалий и прислали фото затопленных по колено подвальных помещений с плесенью.
«Подвад дома №14 по улице Горького затоплен фекалиями по колено, запах сами понимаете, какой. Все жители жалуются. В управляющей компании и МУП „ПОВВ“ уже несколько месяцев висят наши заявки, но никто ничего не делает», — рассказал URA.RU владелец магазина на первом этаже дома Виталий М.
Мужчина сообщил, что лично был в подвале и видел объем сточных вод, который привел к образованию черной плесени и неприятного запаха. По его словам, проблема началась еще летом прошлого года. Для того, чтобы в устранить запах в магазине, там включают озонатор на всю ночь, а также каждый час моют пол с дезсредствами и проветривают помещения. Однако причину никто не устраняет.
«Нам сказали, что если поставят заглушку, все через унитазы к нам в магазин польется. В ветреную погоду запах канализации распространяется на несколько кварталов», — уточнил мужчина.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации челябинска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
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