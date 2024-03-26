26 марта 2024

Жители ЯНАО активно голосуют за объекты благоустройства

Жители ЯНАО могут выбрать 15 объектов для благоустройства в рамках нацпроекта
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, скамейка, лавка, парк, благоустройство
Северяне активно голосуют за объекты благоустройства Фото:

Больше десяти процентов жителей ЯНАО проголосовали за объекты благоустройства, наибольшую активность проявили в Ямальском, Приуральском, Красноселькупском, Пуровском и Губкинском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Выбор продлится до 30 апреля. По его итогам будут определены объекты, которые реализуют в 2025 году. Принять участие в голосовании может любой житель округа старше 14 лет», — говорится в сообщении.

Голосование за объекты благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Всего будет выбрано 15 территорий для благоустройства. В Тазовском районе и Губкинском жители могут голосовать за два объекта. В других муниципалитетах северяне определят по одному пространству.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тазовского района и города Губкинский ЯНАО будут выбирать по две территории для благоустройства. В этом году ямальцам предстоит выбрать в общей сложности 52 проекта.

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Больше десяти процентов жителей ЯНАО проголосовали за объекты благоустройства, наибольшую активность проявили в Ямальском, Приуральском, Красноселькупском, Пуровском и Губкинском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Выбор продлится до 30 апреля. По его итогам будут определены объекты, которые реализуют в 2025 году. Принять участие в голосовании может любой житель округа старше 14 лет», — говорится в сообщении. Голосование за объекты благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Всего будет выбрано 15 территорий для благоустройства. В Тазовском районе и Губкинском жители могут голосовать за два объекта. В других муниципалитетах северяне определят по одному пространству. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тазовского района и города Губкинский ЯНАО будут выбирать по две территории для благоустройства. В этом году ямальцам предстоит выбрать в общей сложности 52 проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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