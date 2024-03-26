Жители ЯНАО активно голосуют за объекты благоустройства

Больше десяти процентов жителей ЯНАО проголосовали за объекты благоустройства, наибольшую активность проявили в Ямальском, Приуральском, Красноселькупском, Пуровском и Губкинском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Выбор продлится до 30 апреля. По его итогам будут определены объекты, которые реализуют в 2025 году. Принять участие в голосовании может любой житель округа старше 14 лет», — говорится в сообщении.
Голосование за объекты благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Всего будет выбрано 15 территорий для благоустройства. В Тазовском районе и Губкинском жители могут голосовать за два объекта. В других муниципалитетах северяне определят по одному пространству.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тазовского района и города Губкинский ЯНАО будут выбирать по две территории для благоустройства. В этом году ямальцам предстоит выбрать в общей сложности 52 проекта.
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