«Добрый» вошел в число самых популярных брендов благодаря ушедшей Coca-Cola

27 марта 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

«Добрый» занимает первое место в категории сладких газированных напитков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бренд «Добрый» вошел в десятку самых популярных у россиян марок товаров повседневного спроса. Это произошло благодаря официально ушедшей из России Coca-Cola. Теперь «Добрый» занимает первое место в категории сладких газированных напитков. За год доля этого бренда в денежном выражении увеличилась с 2,8 до 25,1%, сообщает исследовательская компания NTech. «В 2023 году бренд „Добрый“ вошел в число десяти наиболее популярных у россиян марок товаров повседневного спроса. Это произошло за счет замещения официально ушедшей из России Coca-Cola, чья популярность, наоборот, упала в шесть раз», — сообщает РБК со ссылкой на данные NTech. По данным NTech, «Добрый» занимает первое место в категории сладких газированных напитков. Доля бренда в денежном выражении выросла с 2,8 до 25,1%. «Добрый» обогнал «Черноголовку» (17,6%) и Cool-Cola (6,8%). «Добрый» также лидирует в категории соков. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам января-августа 2023 года бренд «Добрый» стал вторым в рейтинге 50 крупнейших по продажам товаров повседневного спроса. На его долю приходится уже 1,2% всех продаж на российском рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бренд «Добрый» вошел в десятку самых популярных у россиян марок товаров повседневного спроса. Это произошло благодаря официально ушедшей из России Coca-Cola. Теперь «Добрый» занимает первое место в категории сладких газированных напитков. За год доля этого бренда в денежном выражении увеличилась с 2,8 до 25,1%, сообщает исследовательская компания NTech. «В 2023 году бренд „Добрый“ вошел в число десяти наиболее популярных у россиян марок товаров повседневного спроса. Это произошло за счет замещения официально ушедшей из России Coca-Cola, чья популярность, наоборот, упала в шесть раз», — сообщает РБК со ссылкой на данные NTech. По данным NTech, «Добрый» занимает первое место в категории сладких газированных напитков. Доля бренда в денежном выражении выросла с 2,8 до 25,1%. «Добрый» обогнал «Черноголовку» (17,6%) и Cool-Cola (6,8%). «Добрый» также лидирует в категории соков. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам января-августа 2023 года бренд «Добрый» стал вторым в рейтинге 50 крупнейших по продажам товаров повседневного спроса. На его долю приходится уже 1,2% всех продаж на российском рынке.