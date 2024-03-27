«Добрый» вошел в число самых популярных брендов благодаря ушедшей Coca-Cola

Бренд «Добрый» вошел в десятку самых популярных у россиян марок товаров повседневного спроса. Это произошло благодаря официально ушедшей из России Coca-Cola. Теперь «Добрый» занимает первое место в категории сладких газированных напитков. За год доля этого бренда в денежном выражении увеличилась с 2,8 до 25,1%, сообщает исследовательская компания NTech.
«В 2023 году бренд „Добрый“ вошел в число десяти наиболее популярных у россиян марок товаров повседневного спроса. Это произошло за счет замещения официально ушедшей из России Coca-Cola, чья популярность, наоборот, упала в шесть раз», — сообщает РБК со ссылкой на данные NTech.
По данным NTech, «Добрый» занимает первое место в категории сладких газированных напитков. Доля бренда в денежном выражении выросла с 2,8 до 25,1%. «Добрый» обогнал «Черноголовку» (17,6%) и Cool-Cola (6,8%). «Добрый» также лидирует в категории соков.
Ранее URA.RU сообщало, что по итогам января-августа 2023 года бренд «Добрый» стал вторым в рейтинге 50 крупнейших по продажам товаров повседневного спроса. На его долю приходится уже 1,2% всех продаж на российском рынке.
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