26 марта 2024

В ХМАО подскочила стоимость ремонта квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, мигрант, жилье, гастарбайтер, квартира, ипотека, ремонт, строитель, новостройка
Удорожание коснулось гипсокартона и досок Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за февраль ускорился рост цен на строительные материалы. Аналитики Центробанка отмечают, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски, которые используют в ремонте жилья.

«Производители и поставщики переносили в розничные цены выросшие издержки на логистику и оплату труда. В результате ускорился годовой рост цен на мебель, обрезные доски и гипсокартон», — говорится в исследовании на сайте Банка России. В целом цены непродовольственных товаров в Югре в феврале оказались на 2,39% выше, чем годом ранее.

Однако стоимость бытовой техники наоборот продолжила падать. Например, аналитики отмечают снижение стоимости холодильников, пылесосов и миксеров. Но в годовом разрезе техника дешевела медленнее, чем в январе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность новый тренд в дизайне квартир. Югорчане теперь чаще оформляют жилье в несколько стилей интерьера и избавляются от люстр.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за февраль ускорился рост цен на строительные материалы. Аналитики Центробанка отмечают, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски, которые используют в ремонте жилья. «Производители и поставщики переносили в розничные цены выросшие издержки на логистику и оплату труда. В результате ускорился годовой рост цен на мебель, обрезные доски и гипсокартон», — говорится в исследовании на сайте Банка России. В целом цены непродовольственных товаров в Югре в феврале оказались на 2,39% выше, чем годом ранее. Однако стоимость бытовой техники наоборот продолжила падать. Например, аналитики отмечают снижение стоимости холодильников, пылесосов и миксеров. Но в годовом разрезе техника дешевела медленнее, чем в январе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность новый тренд в дизайне квартир. Югорчане теперь чаще оформляют жилье в несколько стилей интерьера и избавляются от люстр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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