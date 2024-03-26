В ХМАО подскочила стоимость ремонта квартир

27 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Удорожание коснулось гипсокартона и досок Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за февраль ускорился рост цен на строительные материалы. Аналитики Центробанка отмечают, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски, которые используют в ремонте жилья. «Производители и поставщики переносили в розничные цены выросшие издержки на логистику и оплату труда. В результате ускорился годовой рост цен на мебель, обрезные доски и гипсокартон», — говорится в исследовании на сайте Банка России. В целом цены непродовольственных товаров в Югре в феврале оказались на 2,39% выше, чем годом ранее. Однако стоимость бытовой техники наоборот продолжила падать. Например, аналитики отмечают снижение стоимости холодильников, пылесосов и миксеров. Но в годовом разрезе техника дешевела медленнее, чем в январе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность новый тренд в дизайне квартир. Югорчане теперь чаще оформляют жилье в несколько стилей интерьера и избавляются от люстр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за февраль ускорился рост цен на строительные материалы. Аналитики Центробанка отмечают, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски, которые используют в ремонте жилья. «Производители и поставщики переносили в розничные цены выросшие издержки на логистику и оплату труда. В результате ускорился годовой рост цен на мебель, обрезные доски и гипсокартон», — говорится в исследовании на сайте Банка России. В целом цены непродовольственных товаров в Югре в феврале оказались на 2,39% выше, чем годом ранее. Однако стоимость бытовой техники наоборот продолжила падать. Например, аналитики отмечают снижение стоимости холодильников, пылесосов и миксеров. Но в годовом разрезе техника дешевела медленнее, чем в январе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность новый тренд в дизайне квартир. Югорчане теперь чаще оформляют жилье в несколько стилей интерьера и избавляются от люстр.